Le hicieron tres goles en 15 minutos y lo sacaron: la noche de terror del arquero Kinsky en Tottenham

Antonín Kinsky salió a los 15 minutos después de que le hicieran tres goles. (Foto: AFP)

En una situación pocas veces vista, Tottenham cambió de arquero a los 15 minutos después de que le hicieran tres goles en la derrota 5 a 2 con Atlético Madrid por la ida de octavos de final de la Champions League.

El checho Antonín Kinsky fue titular y tuvo una noche para el olvido en España. Primero, se resbaló y le regaló la pelota a Lookman en el gol de Llorente.

No tuvo responsabilidad en el 2-0 de Griezmann pero se volvió a equivocar al errar el pase y dejarle servido el 3-0 a Julián Álvarez que después marcó el quinto.

🧤 EL RESUMEN DE LA NOCHE DE KINSKY EN EL METROPOLITANO



👀 16 minutos disputados

⚽ 3 goles concedidos

😱 2 bloopers

❌ REEMPLAZADO por Vicario



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CrjFOqYBMX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

El entrenador Igor Tudor decidió sacarlo luego de un breve diálogo con Cuti Romero, capitán del equipo. Lo reemplazó el italiano Guglielmo Vicario que es habitualmente el titular.

Para Kinsky, este era el debut por Champions League. El arquero de 22 años no tenía minutos desde octubre del año pasado. El club inglés lo compró por 16.5 millones de euros en enero de 2025 al Slavia Praga.

Tottenham atraviesa un duro momento y está a un punto de la zona de descenso en la Premier League. En este contexto, parece muy difícil que pueda remontar la serie en Londres contra el Atlético Madrid.