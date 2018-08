Los fieles de San Cayetano se movilizan por pan y trabajo

“Siempre me ayudó, cuando me faltaba el pan, yo oraba y me llegaba”, expresó Carlos Lorenzo de 81 años mientras llegaba esta mañana a la parroquia de San Cayetano en Parque Industrial momentos antes de que comenzara la misa en honor al santo.

La fe en San Cayetano moviliza hoy desde temprano a los fieles que se acercan a pedir por pan y trabajo o hacer algún agradecimiento. La festividad del santo además despierta la solidaridad de los devotos que acercan donaciones para los más necesitados.

“Fue un santo que se entregó fiel a la Iglesia en su época y sobre todo preocupado por los más pobres, y para eso vendió todo sus bienes, y se puso a disposición del que necesitaba siendo creativo. Creo un banco para dar préstamos casi sin interés”, reveló el párroco Gabriel Mora, que desde marzo está a cargo de la comunidad, por lo que reveló que este año será la primera fiesta que presida del santo del pan y el trabajo.

Muchos fieles llegan acompañados con imágenes del santo. Marcó que “cada vez que hay necesidad de trabajo crece el número de fieles, eso se ve en cada año, en cada santuario donde esta san Cayetano, y busca en este santo ese lugar de consuelo y de esperanza”.

Relacionó la vida del padre Juan San Sebastián con la vida del santo que se recuerda hoy. “Esta parroquia es con mucha historia, desde el padre Juan San Sebastián, que fue un hombre con el corazón de san Cayetano, pensando en las necesidades de la gente del barrio, en aquellos que no tenían techo, pan, y fue creando esta obra y desde allí que cada 7 viene mucha gente”, rememoró.