Memorias de una abuela mapuche: “Debemos contar nuestra historia”

“Mi papá siempre me dijo que el 12/10 no es el Día de la Raza –como nos enseñaban a nosotros antes del 2010 en las escuelas– si no que es el día en que los Wigkas nos vinieron a arrebatar las tierras. Ellos no nos vinieron a conquistar con la palabra, ellos vinieron a matarnos y a quemarnos. Es un día muy triste para nosotros”, afirma Lucia, que es Pijankuse (anciana sabia) del Rehue (el lugar sagrado en el que se hacen las ceremonias).

Lucía cuenta que a Piciñam lo llamaban Pereyra y que luego de la Conquista les dijeron ‘armen sus comunidades pero no se pongan Logkos o Werken, si no denomínense caciques’” como forma de perpetuar la conquista y la quita de identidad mapuche.

Sin embargo, luego de un tiempo ella se dio cuenta que quería brindarles un futuro mejor a sus hijos y se vino a Neuquén y nunca más regresó al pueblo. “Vine con mis 4 hijos a buscar vida. Y trabajé de limpieza en casas porque eso es lo único que me permitieron hacer y tejer, porque con eso me alcanzaba para mantenernos. Los wigkas me trataban muy mal, me decían india y no me daban oportunidades, pero me las busqué sola”, cuenta Lucia.

Hoy, años antes de que en 2010 el “Día de la Raza” haya sido cambiado por el “Día de la diversidad cultural americana”, fueron los hijos y nietos de estos primeros habitantes originarios quienes se han encargado de mantener viva la lucha de sus ancestros. Comenzando porque muchos han vuelto a poner esos nombres en mapuche.