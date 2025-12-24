Los rendimientos de las billeteras virtuales se verán afectados por un cambio clave del Gobierno

La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que ejecutará un cambio clave para las billeteras virtuales con respecto a los Fondos Comunes de Inversión de Dinero o Money Market. La medida empezará a regir a partir de este viernes 26 de noviembre.

El Gobierno anunció que habilitará la posibilidad de que destinen un mayor porcentanje de su dinero a plazos fijos con el objetivo de dotarlos de mayor flexibilidad para invertir.

En este sentido, la CNV amplía el el límite máximo de inversión individual en todas las modalidades, tanto para los tradicionales como a los que se pueden cancelar antes de tiempo.

Así se permitirá «la exposición a cada una ellas alcance, en forma individual, como máximo el 50% del patrimonio del Fondo”.

Asimismo, destacaron que se mantiene el tope del 70% de inversión en forma conjunta: es decir, para los precancelables y los no precancelables.

De qué se trata el cambio en las billeteras virtuales

Según precisó Infobae, esta medida implica que los fondos pueden invertir hasta el 50% en plazos fijos que no se pueden cancelar antes de tiempo y los que sí se pueden cancelar: pero, no pueden superar el 70% del dinero del fondo invertido en plazos fijos. A la vez, pueden destinar hasta el 20% a títulos de deuda que venzan en menos de un año.

Por su parte, se mantienen vigentes las normativas de cuánto dinero deben tener los fondos como liquidez mínima y el topa para invertir en otros activos que generan intereses (salvo plazos fijos que no se pueden cancelar antes del periodo estimado).

El analista del Grupo IEB, Nicolás Cappella, dijo al medio ya citado que esto puede generar que los fondos que se volcaban a caución ahora pueen partir a un plazo fijo pre cancelable con una tasa mayor.

«Por lo tanto, puede que veamos la tasa TAMAR bajar un poco por una mayor demanda y la caución un poco más elevada», detalló. De formalizarse este descenso, se podrían trasladar directamente a los rendimientos que abonan las billeteras virtuales.

Desde principio de mes, la CNV dispuso que los Fondos Comunes de Inversión Money Market solo pueden destinar hasta el 20% de su patrimonio a cauciones bursátiles.

Esto surgió después de que se dispararan las operaciones en el mercado de cauciones y de esta manera el Banco Central recomendó limitar su participación para resguardar la efectividad de la política monetaria.

“El Gobierno busca que una parte de la operatoria transaccional migre desde los fondos Money Market hacia el sistema bancario”, dijo la consultora Outlier .

Esto impactó fuertemente en los rendimientos e intereses que pagan las billeteras virtuales, las cuales reflejaron bajas del 26 al 20%: e, incluso, algunas ya ofrecen una TNA menor.