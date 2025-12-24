Inocencia Fiscal: cuál será el millonario piso con el que se podrá operar sin que ARCA inicie causa penal

El Senado debatirá este viernes, además del Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma clave del Régimen Penal Tributario impulsada por el Gobierno. La iniciativa busca otorgar un marco de protección legal a quienes decidan una forma de «blanquear» dólares fuera del sistema y actualiza los montos a partir de los cuales se considera delito la evasión.

El objetivo central, según explicaron desde el oficialismo, es favorecer la remonetización en moneda dura y la competencia de monedas.

En este sentido, el texto del proyecto indica que el piso a través del cual se fija la evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones. Pasandolo a moneda norteamericana y teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del Banco Nación ($1.475), la cifra correspondería a unos US$ 68.000.

De esta manera, en caso de aprobarse la ley, se podrá operar montos por debajo de ese umbral sin que implique un delito penal.

Qué pasa con la evasión agravada y extinción de la acción penal

El proyecto también modifica los techos para las grandes escalas. El mínimo para la evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones. Sin embargo, las figuras más graves —como maniobras dolosas, insolvencia fiscal fraudulenta o alteración de registros— mantienen sus sanciones independientemente de los montos.

Asimismo, la iniciativa incorpora un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente paga capital e intereses antes de que se realice la denuncia.

Las multas, la parte de mayor controversia dentro del Congreso

Uno de los puntos que generó más controversia es el sistema de multas automáticas por presentar declaraciones juradas fuera de plazo. Los valores sufrirían un fuerte aumento:

Personas humanas: pasan de $200 a $220.000.

Empresas: pasan de $400 a $440.000.

Ante las críticas, principalmente del peronismo el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cómo se implementará la medida para evitar sanciones injustas ante demoras administrativas. «ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles«, explicó el funcionario. Recién transcurrido ese plazo se intimará y aplicará la multa.

Según Caputo, el organismo ponderará la cantidad de días de atraso para graduar el castigo, distinguiendo así los incumplimientos frecuentes de los ocasionales.