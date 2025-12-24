Cómo será el nuevo sistema de bandas cambiarias a partir de enero: cuál va a ser el techo del dólar

Una de las últimas novedades económicas es la decisión del Banco Central de modificar el esquema de bandas cambiarias a partir del 2026. Dentro de dos semanas, se dejará atrás el crawling peg y pasarán a ajustarse mediante inflación. Qué va a pasar con el dólar.

El actual sistema de flotación fluctuaba en un tipo de cambio ajustado mensualmente a un ritmo de 1%. A partir del 1 de enero, el rango pasará a condicionarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, emeperá con un rezago y se actualizará con el último infome del Indec de noviembre, el cual dio 2,47%.

Esto se debe a que el actual esquema quedó por debajo del avance de los precios, por lo que generó un atraso en su implementación en términos reales.

En este sentido, este cambio busca corregir ese desfase y de esta manera el piso y el techo de la banda se moverán 2,47% para arriba y para abajo, respectivamente.

“Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, comunicó el BCRA.

Al respecto, el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, dijo que este ajuste “no quiere decir que la inflación va a ser mayor o menor; le está dando un grado de flexibilidad a las bandas”.

Hasta qué valor puede subir el dólar en enero

Bajo el actual mecanismo que se pactó con el FMI, el Banco Central tiene que intervenir si el tipo de cambio se ubica fuera de las bandas cambiarias, que actualmente basculan entre $919,04 – $1.522,05.

De esta manera, un informe de la consultora Invecq informó que, debido al rezajo de dos meses en el inicio del nuevo esquema, «el techo se ubicará en torno a $1.564 a fines de enero».