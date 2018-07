“Pechi” Quiroga anticipó que vetará el salvataje a la caja municipal

“Esta es una situación de privilegio que nosotros queremos eliminar”, dijo el intendente Horacio “Pechi” Quiroga quien aseguró que vetará la ordenanza que propone la oposición para producir un salvataje a la caja municipal.

El jueves se votarán en la sesión las dos iniciativas contrapuestas para subsanar el desfasaje del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS): la de Cambiemos (que tiene 7 votos del quiroguismo) y la del MPN, con 11 votos de todo el arco opositor.

“Tal vez de acá a mañana alguno reflexione”, dijo el intendente Horacio Quiroga al tiempo que insistió en que “los concejales tienen que explicarle a los vecinos de Neuquén que quieren mantener una situación de privilegio donde los empleados municipales se pueden jubilar a los 48 años”, destacó.

El jefe comunal reafirmó que “si sale la ordenanza (del MPN), la voy a vetar”.

Sobre el proyecto que plantea incentivos para que los agentes permanezcan en el municipio, Quiroga respondió que “sobre la base de un privilegio existente, quieren otro privilegio con gradualismo, dijo el intendente.

El líder de Cambiemos en la región insistió en que “la responsabilidad de la municipalidad es hacer los aportes, las jubilaciones las paga e IMPS, ellos tienen que administrar los recursos”.

Consultado por la adhesión del resto de los gremios privados y públicos al reclamo de Sitramune para que no se incrementen los aportes de los activos para subsanar el desfasaje de la caja jubilatoria, Quiroga dijo que no modificará su postura aunque las calles se llenen con manifestantes. “Algunos creen que los problemas de este país se resuelven o haciendo movilizaciones o creando un grupo de whatsapp; el hecho de movilizarse no quiere decir que se tiene razón”, insistió.