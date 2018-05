Pereyra criticó a Chani Sapag por no votar contra el tarifazo

“Eso no es el MPN, el MPN es justicia social”. Esta máxima tajante utilizó el senador nacional Guillermo Pereyra al criticar a su compañera de partido Alma “Chani” Sapag por apoyar la reforma previsional y no participar de la votación del proyecto que busca limitar los aumentos en tarifas de servicios públicos.

Luego de hablar sobre la amenaza de 1.000 despidos en YPF, el dirigente petrolero reafirmó que apoyará el proyecto contra los tarifazos que fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Está castigando muy fuerte a la sociedad argentina este tarifazo, sin ningún tipo de gradualidad. Entendemos que estaba desactualizado por los famosos subsidios durante tantos años, pero no se la puede castigar a la sociedad de esta manera, por eso yo voy a acompañar el proyecto” detalló Pereyra.

“No voy a pegar el faltazo” dijo el senador, quien explicó que estará en Ginebra, pero que cuando sea el momento de la votación regresará al país. Acto seguido apuntó contra el diputado del PRO Leandro López, quien no estuvo presenta en la votación contra los tarifazos y resaltó: “en los medios critican pero cuando hay que poner lo que hay que poner se van”.

En ese momento, fue consultado por Sapag, quien tampoco estuvo en la votación, y Pereyra afirmó: “a ella me refería, que en la reforma previsional votó a favor con un discurso que no dijo nada. Eso no es MPN, MPN es justicia social, como bandera principal. Estas cosas son las que molestan grandes carteles ‘no a la ley previsional, no a esto, no a lo otro’ y después hago otra cosa. Es una estafa al pueblo lo que se hace.”

En diciembre, el dirigente petrolero afirmó que le dio “vergüenza ajena” que la diputada del MPN apoyara la reforma previsional, pero días después se disculpó por sus dichos porque “con agravios, quizás no se puede construir nada, sino que se va destruyendo lo poco que hemos construido”.