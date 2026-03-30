Argentina enfrenta a Zambia en La Bombonera, con Messi desde el arranque: formaciones, hora y TV

El combinado nacional tendrá este martes su última presentación en el país antes de que el cuerpo técnico defina los 26 nombres que viajarán al Mundial. El duelo ante Zambia se disputará en La Bombonera, desde las 20:15, con transmisión de Telefé y DSports.

En ese marco, Lionel Scaloni dejó en claro que afrontará el compromiso con seriedad y sin subestimar al rival, sobre todo después del flojo nivel mostrado en el amistoso anterior. «Van a jugar de titular la mayoría de los chicos que conocemos. Creo que es una buena prueba. Después, con el correr de los minutos, la idea es hacer cambios para que participen otros», explicó en conferencia de prensa. Además, confirmó que Lionel Messi será titular, a diferencia del encuentro pasado, en el que disputó todo el segundo tiempo.

El entrenador fue tajante al analizar la victoria por 2-1 frente al conjunto africano y, si bien reconoció que los futbolistas arrastran exigencias importantes en sus clubes, marcó un límite claro sobre el nivel esperado al señalar que «tiene que haber un mínimo de rendimiento» y que «lo de Mauritania no se puede repetir”, al tiempo que advirtió que, si sucede, evaluarán “a nivel individual y colectivo».

En ese sentido, valoró la autocrítica de referentes como Emiliano «Dibu» Martínez y consideró que «es una buena señal que ellos mismos reconozcan que no fue un buen partido», al tiempo que expresó su deseo de que «haya sido solo eso y que el equipo muestre la cara que todos conocemos».

Con la intención de revertir esa imagen, aseguró que no se guardará nada en este amistoso y remarcó que «la idea es que juegue el equipo que todos conocemos y, según cómo se dé el partido, iremos haciendo cambios», dejando entrever una formación muy cercana a la habitual.

Por su parte, George Lwandamina, el entrenador de Zambia, encara este partido con mucho entusiasmo: «Es un sueño hecho realidad. Nadie esperaba tener una invitación de Argentina. Definitivamente fue una sorpresa y eventualmente se convirtió en una realidad», aseguró. «Estamos muy entusiasmados. Es mi primera vez en Argentina y así nos preparamos», sentenció.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Mathwes Banda, Benson Sakala, Dominic Chanda, David Hamansenya; Kabaso Chongo; Lubambo Musonda, Miguel Chaiwa, Joseph Liteta; Paston Daka y Kings Kangwa. DT: George Lwandamina.

TV: Telefé y DSports.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: a confirmar.