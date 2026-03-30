Mapa de radares en Río Negro: guía ciudad por ciudad de los controles vigentes en 2026.-

Transitar por las carreteras rionegrinas requiere hoy una atención especial a la velocidad y a la cartelería. El mapa de radares en Río Negro presenta un esquema mixto donde conviven equipos administrados por municipios, dispositivos en avenidas internas y la red de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Según la normativa vigente sobre los radares en Río Negro, todos los dispositivos deben contar con la homologación del INTI. En el caso de los controles provinciales, las multas se rigen por una escala de valores atada al precio del combustible en Viedma, mientras que los municipios aplican sus propios cuadros tarifarios.

Mapa de radares en Río Negro: ubicación detallada por localidad

La distribución de los controles de velocidad se organiza según la autoridad que los administra y la ruta nacional o provincial que atraviesan.

¿Dónde se encuentran los radares en las rutas de Río Negro?.-

A continuación, el detalle del mapa de radares en Río Negro actualizado:

Controles en Ruta Nacional 22

Río Colorado: radar de la Agencia Provincial en el kilómetro 859.

radar de la Agencia Provincial en el kilómetro 859. Darwin: equipo con habilitación municipal.

equipo con habilitación municipal. Villa Regina: dispositivos provinciales en los kilómetros 1127 y 1134.

dispositivos provinciales en los kilómetros 1127 y 1134. Cervantes: control de la Agencia Provincial en el kilómetro 1160,5.

Controles en Ruta Nacional 151

Cipolletti: radar provincial ubicado en el kilómetro 4.

radar provincial ubicado en el kilómetro 4. Cinco Saltos: equipo provincial en el kilómetro 11,8.

equipo provincial en el kilómetro 11,8. Contralmirante Cordero: dispositivo con habilitación municipal.

dispositivo con habilitación municipal. Sargento Vidal: control de la Agencia Provincial en el kilómetro 33.

Controles en Ruta Nacional 40

Dina Huapi: radar con habilitación municipal.

radar con habilitación municipal. Bariloche: equipos municipales sobre la ruta y en avenidas principales (Bustillo, Pioneros, Esandi).

equipos municipales sobre la ruta y en avenidas principales (Bustillo, Pioneros, Esandi). El Bolsón: dispositivo con habilitación municipal en el acceso.

Controles en Rutas 3, 250 y 251

Viedma (Ruta 3): radar de la Agencia Provincial en el kilómetro 965.

radar de la Agencia Provincial en el kilómetro 965. Sierra Grande (Ruta 3): controles provinciales en los kilómetros 1263,5 y 1265.

controles provinciales en los kilómetros 1263,5 y 1265. Lamarque (Ruta 250): único control en esta ruta, en el kilómetro 269 (Provincial).

único control en esta ruta, en el kilómetro 269 (Provincial). General Conesa (Ruta 251): equipo con habilitación municipal.

Requisitos de señalización en el mapa de radares en Río Negro

Para que un control de velocidad sea considerado legítimo y la multa sea válida, la Agencia Provincial de Seguridad Vial exige una disposición específica de cartelería móvil y señalización previa.

¿Cuál es la cartelería legítima de aviso de radares para que la multa sea válida?.-

Según los protocolos oficiales:

Aviso previo (500 metros): el primer cartel debe indicar «ATENCIÓN – RADAR VIGILA». Información institucional (300 metros): un cartel azul debe especificar quién realiza la fiscalización de velocidad. Radar Móvil (100 metros): señalización inmediata de «ATENCIÓN – RADAR MÓVIL» con el ícono del dispositivo. Velocidad máxima: debe estar claramente indicada la velocidad permitida determinada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) antes del punto de fiscalización. Conos de seguridad: se deben colocar conos reflectantes cada 100 metros desde la primera señal hasta la ubicación del cinemómetro.

Este esquema busca garantizar la transparencia en los controles y fomentar la reducción de velocidad en puntos críticos de la provincia.

Antes de emprender un viaje, se recomienda a los conductores verificar el estado de las calzadas y recordar que, en zonas urbanas como General Roca, existen radares municipales en arterias internas como las calles Jujuy, Rochdale y Damas Patricias.