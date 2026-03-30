«No se va a poder olvidar»: los crudos testimonios de los testigos del tiroteo en la escuela de Santa Fé

La comunidad educativa de la provincia de Santa Fe se encuentra sumida en el terror tras el brutal ataque armado ocurrido en la escuela normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal. El horror se desató alrededor de las 7.14 de la mañana, cuando un alumno de 15 años abrió fuego con una escopeta dentro del establecimiento. El trágico saldo de la balacera fue el asesinato de un chico de apenas 13 años y otros dos estudiantes heridos.

Según la información reconstruida por el diario Clarín, la secuencia del ataque comenzó en un baño del primer piso y continuó en el patio interno del colegio.

Faltaban pocos minutos para que sonara el timbre para izar la bandera cuando los presentes escucharon entre cuatro y cinco disparos ensordecedores.

Sobre los instantes iniciales de la balacera, un estudiante llamado Axel explicó en diálogo con La Nación+: «Escuchamos una explosión, pensé que se había caído o reventado algo».

Luego, al notar la gravedad de la situación, el joven detalló: «Cuando escuchamos el tercer disparo nos dimos cuenta, además lo vimos al chico y ahí salimos corriendo».

A partir de ese momento, comenzó la revolución entre gritos, corridas y pánico generalizado en los pasillos de la escuela.

El joven relató, a partir de lo que habló con sus compañeros, que el agresor sorprendió a la víctima en el baño de la planta alta y allí le disparó. «Lo vi salir con la escopeta», sentenció en C5N.

Al describir la frialdad del tirador con el arma en la mano, este testigo sentenció: «Fue a matar a todos, disparaba como ‘al que le pego, le pego'».

Escapes de emergencia, heridos y un presunto aviso

El pánico generalizado desató una avalancha de gritos y corridas desesperadas para abandonar el edificio de cualquier forma. Un compañero y amigo cercano del chico fallecido habló con el medio local Aire Digital y explicó que al tercer disparo todos salieron corriendo y lograron saltar los tapiales con la ayuda de un vecino.

Profundamente conmocionado por haber visto el fuego del arma de cerca, el adolescente lamentó: «Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero».

La desesperación por huir de los perdigones provocó que muchos otros adolescentes terminaran con severos cortes y contusiones en el cuerpo.

Diego, padre de dos alumnas del establecimiento, detalló a la señal TN que los chicos hicieron de todo para poder salir e incluso rompieron los tejidos perimetrales. Sobre el estado de los sobrevivientes, el director del Hospital San Cristóbal, Armando Borsini, confirmó que los heridos de bala están fuera de peligro y precisó: «Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados».

El brutal asesinato dejó expuestas algunas señales previas que el entorno escolar no logró decodificar a tiempo. Martín, padre de una estudiante de 18 años, reveló en declaraciones a LN+ que el agresor había amenazado previamente con que todos iban a morir en el lugar, según le comentó su hija.

Sin embargo, aclaró que la advertencia se dio en un tono que nadie interpretó con seriedad, sobre todo porque el chico jugaba al básquet en el club del barrio y era considerado por todos como alguien sumamente tranquilo.

«Como estudiante solo tengo buenas referencias», el relato de un docente

El tirador fue reducid por el propio preceptor del colegio junto a un asistente escolar, quienes le retiraron el arma hasta la llegada de la policía.

“Escuchamos detonaciones que no sabíamos de dónde venían hasta que un docente se acerca angustiado contando que había un chico disparando”, relató Morel, un docente de la institución en contacto con Infobae.

«Pude ver la escena donde había un chico tirado. Me acerqué a ver si presentaba signos vitales, pero no pude evidenciarlo”, añadió.

Sobre los momentos después de la tragedia, el docente indicó que logró ver al estudiante que inició el tiroteo y detalló que estaba «abstraído, en estado de shock, desarmado, senado». En este sentido, acotó que no pudo descifrar si el chico «comprendía lo que había sucedido».

Sobre el perfil del tirador, Morel se limitó a expresar que como estudiante sólo tenía «buenas referencias» y contextualizo que las cosas que salen a la luz «va surgiendo del relato de los chicos que ahora lo comentan o cosas que se suben a las redes sociales».