¿A cuánto cotiza el dólar? Precios y proyecciones del lunes 30 de marzo 2026
Dólar hoy: el oficial inicia la última semana del mes estable en $1.400 en el BNA mientras el Banco Central busca consolidar su balance de marzo 2026 bajo el esquema de bandas cambiarias. Con el dólar MEP operando en zona de mínimos y una brecha frente al dólar tarjeta que otorga un ahorro récord, te contamos por qué la calma domina la City y cuáles son las claves para optimizar tus gastos en el exterior ante el inminente cierre del primer trimestre.
En el inicio de la última semana financiera de marzo 2026, el dólar oficial abre este lunes 30 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Tras un cierre de semana donde la autoridad monetaria extendió su racha positiva, el Banco Central (BCRA) busca hoy consolidar su balance mensual en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se mantienen estables en torno a los u$s43.950 millones.
Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista inicia la rueda con un margen de seguridad del 19,5% respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1653,70—, ratificando la vigencia del ancla nominal como eje de la previsibilidad económica. La City porteña transita así una apertura marcada por la convergencia técnica entre el oficial y los dólares bursátiles, reflejando una calma cambiaria sostenida por la liquidación del sector exportador ante el inminente cierre del primer trimestre.
Seguí toda la información de hoy, lunes 30 de marzo 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 30 de marzo 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 30 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1350
|1400
|Banco Nación
|1350
|1400
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1360
|1410
|Banco Supervielle
|1363
|1403
|Banco Ciudad de Bs As
|1340
|1400
|Banco Patagonia
|1355
|1405
|Banco Hipotecario
|1350
|1390
|Banco Santander
|1360
|1410
|Banco Credicoop
|1350
|1400
|Banco Macro
|1350
|1405
|Banco Piano
|1355
|1415
|Banco BPN
|1345
|1415
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 30 de marzo 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este lunes 30 de marzo 2026:
- $1.345 para la compra.
- $1.415 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 30 de marzo 2026
Lunes 30 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1395
|1415
Dólar MEP y CCL: los tipos de cambio bursátiles inician la última semana de marzo 2026 en zona de mínimos
En el mercado de capitales, las cotizaciones financieras abren la rueda de este lunes 30 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:
- $1.430.
Mantiene una convergencia técnica con el oficial minorista que sitúa la brecha en niveles mínimos históricos para el periodo. Esta dinámica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una sostenida demanda de activos en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente bajo el actual régimen de bandas cambiarias.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:
- $1.475.
Refleja un diferencial que apenas roza el 3,6% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta paridad de precios es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la acumulación de reservas que viene logrando el Banco Central (BCRA).
Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora ante el inminente cierre del primer trimestre.
Dólar tarjeta hoy: con el oficial a $1.400, la brecha de ahorro frente al MEP rodea los $400
En la apertura de la última semana de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:
- $1.826,50 en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Este valor, compuesto por la cotización base del dólar oficial minorista más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como el tipo de cambio más oneroso del sistema financiero legal. Bajo el esquema de bandas cambiarias que rige la política monetaria de 2026, el «precio turista» funciona como un techo impositivo que incentiva la migración de la demanda hacia los canales bursátiles.
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