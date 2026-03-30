¿A cuánto cotiza el dólar? Precios y proyecciones del lunes 30 de marzo 2026

En el inicio de la última semana financiera de marzo 2026, el dólar oficial abre este lunes 30 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Tras un cierre de semana donde la autoridad monetaria extendió su racha positiva, el Banco Central (BCRA) busca hoy consolidar su balance mensual en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se mantienen estables en torno a los u$s43.950 millones.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista inicia la rueda con un margen de seguridad del 19,5% respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1653,70—, ratificando la vigencia del ancla nominal como eje de la previsibilidad económica. La City porteña transita así una apertura marcada por la convergencia técnica entre el oficial y los dólares bursátiles, reflejando una calma cambiaria sostenida por la liquidación del sector exportador ante el inminente cierre del primer trimestre.

Seguí toda la información de hoy, lunes 30 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 30 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este lunes 30 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1400 Banco Nación 1350 1400 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1360 1410 Banco Supervielle 1363 1403 Banco Ciudad de Bs As 1340 1400 Banco Patagonia 1355 1405 Banco Hipotecario 1350 1390 Banco Santander 1360 1410 Banco Credicoop 1350 1400 Banco Macro 1350 1405 Banco Piano 1355 1415 Banco BPN 1345 1415

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este lunes 30 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este lunes 30 de marzo 2026:

$1.345 para la compra .

. $1.415 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 30 de marzo 2026

Lunes 30 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1395 1415

Dólar MEP y CCL: los tipos de cambio bursátiles inician la última semana de marzo 2026 en zona de mínimos

En el mercado de capitales, las cotizaciones financieras abren la rueda de este lunes 30 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.430.

Mantiene una convergencia técnica con el oficial minorista que sitúa la brecha en niveles mínimos históricos para el periodo. Esta dinámica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una sostenida demanda de activos en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente bajo el actual régimen de bandas cambiarias.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:

$1.475.

Refleja un diferencial que apenas roza el 3,6% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta paridad de precios es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la acumulación de reservas que viene logrando el Banco Central (BCRA).

Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora ante el inminente cierre del primer trimestre.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial a $1.400, la brecha de ahorro frente al MEP rodea los $400

En la apertura de la última semana de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:

$1.826,50 en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Este valor, compuesto por la cotización base del dólar oficial minorista más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como el tipo de cambio más oneroso del sistema financiero legal. Bajo el esquema de bandas cambiarias que rige la política monetaria de 2026, el «precio turista» funciona como un techo impositivo que incentiva la migración de la demanda hacia los canales bursátiles.