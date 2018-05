Previenen las intoxicaciones con monóxido de carbono

Con la llegada del frío y el uso de la calefacción hogareña, los Bomberos de Neuquén realizan desde el lunes pasado una campaña informativa en el centro de la ciudad para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono y de incendios domiciliarios. Se encuentran en una globa ubicada en Avenida Olascoaga entre Mitre e Independencia.

El comisario inspector Andrés Bengolea, director de Bomberos, explicó que se trata de un programa informativo que se implementó para prevenir todo tipo de incidentes con monóxido de carbono que se trata de “un gas muy tóxico, incoloro e inoloro”, por lo que aclaró que es difícil detectarlo.

Explicó que los primeros síntomas que se presentan ante las intoxicaciones son vómitos y dolores de cabeza, por lo otro lado, las mascotas son mucho más sensibles a este tipo de gases por lo cual su intoxicación es más acelerada y nos puede dar un indicio. Detalló que lo primero que se debe hacer es ventilar el espacio y solicitar ayuda médica de emergencia, el 107, para recibir asistencia con oxígeno.

En lo que se refiere a la prevención de este tipo de hechos, indicó que hay que revisar y limpiar calefactores antes de encenderlos, revisar la llama y “en caso de no ser de color azul, quiere decir que no está realizando una buena combustión y hay desprendimiento de monóxido. No se aconseja el uso de hornallas para la calefacción, ni el horno, porque se consume el oxígeno que hay dentro del hogar”.

En cuanto a los incendios, recomendaron no recargar las lineas eléctricas, no se recomienda el uso de adaptadores como triples y tampoco el secado de ropa sobre calefactores u hornallas, porque pueden iniciar siniestros. En caso de un evento de estas características indicó que si no se puede sofocar rápidamente hay que salir de la vivienda para evitar el riesgo de vida.

La campaña continuará la semana que viene en el centro de la ciudad y luego se mudará hacia el oeste, a la calle Godoy el 21 de mayo. A partir de este lunes esta previsto que se visiten escuelas de la capital provincial, pero también se colocarán globas en San Patricio del Chañar, en Zapala y San Martín de los Andes.