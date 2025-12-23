Christian Petersen: ¿qué revelaron los exámenes sobre su salud tras la descompensación?

La salud de Christian Petersen continúa siendo centro de atención luego de que el cocinero sufriera una severa descompensación, mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín en San Martín de los Andes.

Lo que comenzó como una actividad deportiva de alto rendimiento para Christian Petersen derivó en un complejo operativo de rescate y un posterior ingreso al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes que, con el correr de las horas, sumó precisiones sobre su estado clínico.

La salud de Christian Petersen: el reporte oficial y los resultados de los exámenes toxicológicos

Según informes provenientes de Parques Nacionales y testimonios recogidos por la prensa especializada, Christian Petersen comenzó a manifestar conductas atípicas durante el ascenso el pasado viernes. La situación escaló al llegar a la zona de refugios, donde el chef habría experimentado cuadros de agresividad y desorientación, lo que obligó a la intervención inmediata de guías, guardaparques y personal de Gendarmería Nacional.

Debido al estado de alteración que presentaba, los equipos de emergencia debieron proceder a su sedación para facilitar el descenso y su posterior traslado al hospital de Junín de los Andes. Sin embargo, dada la complejidad del cuadro, fue derivado finalmente a una unidad de terapia intensiva en San Martín de los Andes.

En las últimas horas, la periodista Fernanda Iglesias (El Trece) brindó detalles sobre el diagnóstico que maneja el centro de salud. Según la información difundida, los exámenes toxicológicos realizados al empresario gastronómico habrían arrojado resultados positivos para sustancias como cocaína y metanfetaminas (MD).

Según refirió Fernanda Iglesias, estos componentes, combinados con la exigencia física y la altitud del volcán, habrían sido los detonantes del colapso psicofísico reportado por los testigos en la montaña.

La salud de Christian Peterson: un cuadro bajo estricta reserva

Pese a la trascendencia de estos datos, el entorno familiar de Christian Petersen ha optado por mantener un perfil bajo y no ha emitido comunicados oficiales sobre la evolución del paciente. El chef continúa bajo observación médica rigurosa, mientras se espera un parte oficial que determine los pasos a seguir en su tratamiento y recuperación.

El episodio ha generado un fuerte debate sobre los riesgos de realizar actividades de montaña bajo condiciones de vulnerabilidad biológica, poniendo el foco en la seguridad de los ascensos en el volcán Lanín, una de las cumbres más exigentes de la Patagonia argentina.

Consumos problemáticos: apoyo y asistencia en Neuquén

Las personas pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.