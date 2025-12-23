Facundo Mura es nuevo futbolista de Inter Miami: será compañero de Lionel Messi

Hace instantes, se confirmó el futuro de Facundo Mura. El futbolista oriundo de General Roca dejará Racing y será nuevo refuerzo de Inter Miami. El lateral se irá de la Academia con el pase en su poder y tendrá su primera experiencia en el exterior.

En las últimas horas, llegó una oferta de River al entorno de Mura. El Millonario buscó tentarlo, pero el jugador les pidió 72 horas para pensarlo. La situación con las Garzas se había enfriado, ya que había recibido una propuesta del equipo estadounidense que no era lo acordado anteriormente. Pero finalmente, esta mañana llegó la contraoferta esperada y el roquense le dio el sí al club de Beckham.

De esta manera, el futbolista agradeció el interés de River y tendrá su primera experiencia fuera de Argentina, nada más ni nada menos que como compañero de Lionel Messi, tras sus pasos por Estudiantes y Colón, antes de llegar a la Academia. El lateral derecho firmará contrato con las Garzas hasta diciembre de 2029.

El futbolista rionegrino se suma a la larga lista de argentinos que integran el Inter Miami, comandada por Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Además de los campeones del mundo, juegan Oscar Ustari, Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende y Tomás Silvetti.

El exitoso paso por Racing

Facundo Mura llegó a la Academia en diciembre de 2021, cuando Fernando Gago era el DT del equipo de Avellaneda. Rápidamente se ganó su puesto y en su primer año logró el Trofeo de Campeones.

Luego, con la llegada de Gustavo Costas perdió terreno, pero fue parte importante en la obtención de la Copa Sudamericana en 2024. Además, se quedó con la Recopa Sudamericana 2025. En sus cuatro años en Racing, Mura disputó 148 partidos, convirtió 12 goles y dio 15 asistencias.