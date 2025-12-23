Plan Verano 2026: el Gobierno presentó los operativos especiales de seguridad para esta temporada

Daniel Scioli y Alejandra Monteoliva y encabezaron el lanzamiento del Plan Verano en la Prefectura Naval.

El Gobierno Nacional puso en marcha este martes el Plan Verano, un operativo que se extenderá hasta comienzos de marzo de 2026 y que apunta a reforzar la seguridad en todo el país durante la temporada turística, con especial foco en rutas, accesos y puntos clave de circulación.

Un operativo nacional que se activa antes de Navidad

El lanzamiento se realizó a las 10 en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estuvo encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, “el operativo se desplegará en todo el territorio nacional entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, con especial foco en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada estival”.

De acuerdo a lo explicado por las autoridades, el objetivo es prevenir y mitigar actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos mediante una fuerte presencia territorial y dispositivos de control coordinados.

En ese contexto, se reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con mayor intensidad durante los fines de semana y los recambios de quincena.

Más fuerzas federales y controles en rutas del país

Durante la presentación se detalló que, además de los más de 800 puntos de control habituales de Gendarmería Nacional, se sumarán nuevos sectores de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con participación de la Dirección Nacional de Migraciones.

Monteoliva sostuvo: “El turismo es una experiencia que necesitamos fortalecer porque es una de las industrias más importantes de la economía argentina y cada punto de mejora en seguridad significa más visitantes, más familias recorriendo nuestras provincias, más inversiones, más oportunidades de trabajo y, por supuesto, potenciar las economías regionales”.

El operativo prevé controles reforzados en rutas, aeropuertos, puertos y destinos turísticos.

La ministra también expresó que “el momento de vacaciones o de hacer turismo es una experiencia y terminamos valorando esa experiencia de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que nos hicieron sentir”, aunque remarcó que no se puede “bajar la guardia”.

Por último, Monteoliva señaló que en 2025 se registraron 69,7 millones de ingresos y egresos al país y se proyecta un 18% más de vuelos internacionales durante el verano.

Mientras que Scioli afirmó: “Nuestra principal carta de presentación es que Argentina es un destino seguro, confiable . Y esto me lo reconocen desde las compañías aéreas que se hacen eco de lo que le comentan los turistas, hasta los propios grandes operadores mundiales”.