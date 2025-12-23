Donald Trump afirmó que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por «motivos de seguridad nacional»

El presidente Donald Trump reiteró que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por «motivos de seguridad nacional», después de que su nombramiento de un enviado especial para esa isla ártica danesa desencadenara una nueva disputa con Dinamarca.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano ha afirmado que «necesita» ese territorio autónomo estratégicamente situado y rico en recursos naturales para garantizar la protección del país, e incluso no descartó el uso de la fuerza para anexionarlo.

Donald Trump designó un enviado para Groenlandia

El domingo, Trump designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia, lo que provocó la ira de Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense.

«Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales«, zanjó Trump en una conferencia de prensa el lunes en su residencia de Palm Beach, en Florida.

«Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes», afirmó.

«La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla», dijo el presidente, al precisar que Landry «quería liderar la campaña».

Tras su nombramiento, Landry prometió convertir el territorio danés en «parte de Estados Unidos».

Críticas por la designación de Donald Trump en Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron el lunes en una declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores.

«No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional», afirmaron. «Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta».

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró «profundamente indignado» por el nombramiento y advirtió a Washington que respetara la soberanía de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

Anteriormente dijo a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran «totalmente inaceptables», y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días «para obtener una explicación».

La UE le ofreció su «total solidaridad» a Dinamarca.

AFP