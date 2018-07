Quiroga a Gutiérrez: “Vende gato por liebre”

El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, no perdió el tiempo y volvió a arremeter contra el gobernador Omar Gutiérrez por las cuentas provinciales, que según el mandatario provincial experimentaron un superávit durante los primeros meses del año.

“Está queriendo pasar gato por liebre al mostrar solamente una foto distorsionada cuando lo que deberíamos ver es la película completa”, dijo.

Días atrás el gobierno provincial informó que en los primeros cinco meses del año se obtuvo un superávit financiero de poco más de 1.100 millones de pesos. Frente a esto Quiroga hizo su propio análisis. “Si hubo una mejora en las cuentas provinciales no fue por mérito del gobierno provincial sino por factores exógenos que no se pueden manejar como el aumento del dólar y del precio del petróleo, que repercute en mayores ingresos. Pero no se debe olvidar que la deuda de la provincia también esta dolarizada en un 70%”, opinó.

El intendente se puso a contar “los porotos” del Estado neuquino para demostrar el excesivo gasto público que no se refleja en mejores servicios. Citó datos aportados por el economista Diego Guido que revelan que en 2017 el gasto público por habitante de Neuquén llegó a los 104.544 pesos por habitante con una población de poco más de 600 mil personas. “Para tener noción del exceso del gasto público, podemos decir que en Mendoza con una población de 1.900.000 habitantes el gasto es de 36.094 pesos y en la vecina provincia de Río Negro, que tiene casi de 690 mil habitantes, el gasto fue de 49.107 per capita”, agregó.

Quiroga insistió en que el incremento del gasto no se reflejó en una mejora en la calidad de los servicios estatales y mencionó a Educación.

Tomó las estadísticas del 2017 aportadas por el Consejo Provincial de Educación que revelaron que ese año se registraron 184.251 alumnos en los establecimientos públicos, con un presupuesto educativo de 16.2000 millones de pesos. “Por cada estudiante se realizó una erogación mensual de 7.500 pesos y resulta que nuestros chicos tuvieron 70 días sin clases por paro de los maestros o de auxiliares de servicio”, aseguró el jefe comunal.

Finalmente y a modo de reflexión final, Quiroga le recomendó al gobernador Gutiérrez que “tendría que aclarar por qué los gastos siguen creciendo y los servicios que presta el Estado neuquino como Educación, Salud y Seguridad siguen empeorando de manera alarmante.