Pérfora dominó a Regina y extendió su invicto en la Liga Federal de básquet

Pérfora metió tercera en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Se hizo fuerte en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, le ganó a Atlético Regina por un claro 87-77 y mira a todos desde arriba, con un perfecto registro de 3-0. El goleo de Nahuel Vicentín y la versatilidad de Pedro Emilio fueron los puntos más altos en el equipo conducido por Fernando Claris.

La competencia tendrá continuidad este jueves con Club Plottier vs. Deportivo Roca (a las 21), mientras que mañana habrá dos juegos: Pecífico vs. Pérfora (a las 21, en el Viejo Ramírez) y Petrolero Argentino vs. Independiente (21:30, en La Cueva).

Gran primer tiempo del Verde

Pérfora jugó dos cuartos de alto nivel y prácticamente resolvió la historia en el arranque del juego. Cerró los primeros 10 por 27-18, estiró a 49-32, y a partir de ahí controló el partido. El Albo tuvo una reacción en el tercero, que ganó 25-18, pero el Verde nunca perdió la línea, defendió muy bien y aseguró la victoria ante su gente.

Nahuel Vicentín anotó 21 puntos, mientras que Pedro Emilio alcanzó una valoración de 24 gracias a sus 13 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. También sobresalieron Facundo Drobec (15 puntos), Julián Ruiz (14 más 7 recuperos) y Sebastián Godoy Vega (13 puntos). En la visita, Nacho Claris vivió un partido muy especial y fue uno de los goleadores, con 16 tantos, la misma cantidad que César Lavoratornuovo. Germán Frencia también llegó al doble dígito, con 12.

Pérfora dominó en casi todos los rubros, pero especialmente sobresalió en dos: los recuperos, 17-6 y las pérdidas, ya que tuvo 11, contra 24 de su rival. El dato estadístico más raro se dio con el alto porcentaje (74) de dobles que tuvo Regina, pero igual perdió con claridad. Anotó 17 de 23.

Las posiciones del Sur marcan que Pérfora lidera con 6 puntos (3-0), más atrás están Independiente (2-0) y Centro Español (2-0), Pacífico (1-2) y Atlético Regina (1-2), con 4; Petrolero Argentino suma 3 (0-3) y Plottier cierra con 2 (0-2).