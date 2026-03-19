Otra denuncia a Manuel Adorni: Marcela Pagano aseguró que omitió una propiedad de lujo en su declaración jurada

La relación entre la diputada Marcela Pagano y el entorno presidencial alcanzó un punto de no retorno en los tribunales. En una ampliación de su denuncia penal, la legisladora le atribuyó a Manuel Adorni la propiedad de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, la cual habría sido omitida ante la Oficina Anticorrupción.

Según el escrito judicial, el nexo principal es el lote 380: Pagano sostiene que el registro de pago de expensas de dicho inmueble está a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional. Para la denunciante, esto sugiere un «vínculo dominial o posesorio» que el vocero presidencial no informó en sus documentos públicos.

Inconsistencias en la declaración jurada de Manuel Adorni

La acusación pone la lupa sobre la brecha entre el patrimonio declarado y la realidad de los bienes del Jefe de Gabinete. Manuel Adorni reportó únicamente un departamento en Parque Chacabuco (compartido con su cónyuge) y otro en La Plata, recibido por donación.

Según la denuncia de Pagano, Adorni omitióen su declaración una vivienda de dos plantas en un predio que cuenta con canchas de golf, tenis, fútbol y caballerizas. En Indio Cuá, las casas oscilan entre los 130.000 y 250.000 dólares, cifra a la que se sumarían una millonaria cuota de ingreso al club y recientes obras de remodelación.

El respaldo de Javier Milei y la frase de Lilia Lemoine

Ante la escalada, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para respaldar a Adorni. Si bien evitó mencionar la propiedad de Exaltación de la Cruz, desmintió rumores de renuncia y cargó contra la prensa que difundió la información.

Sin embargo, la reacción más llamativa fue la de la diputada Lilia Lemoine. En un intento por minimizar el impacto, la legisladora pareció confirmar la existencia de la vivienda al compararla con la residencia de Pagano en Nordelta: «Es una casa reformada en un country de clase media, no es una mansión en la isla», lanzó, validando indirectamente la presencia del inmueble en el patrimonio del funcionario.

Pagano ya solicitó medidas de prueba concretas para avanzar en la causa:

Pedido al Registro de la Propiedad Inmueble para informar la titularidad del lote 380.

para informar la titularidad del lote 380. Requerimiento a la administración del country por planos de obra y fechas de construcción vinculadas a Adorni o su mujer.

Cabe recordar que esta denuncia se suma a otras presentaciones previas contra el Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito (vinculado a un viaje en avión privado a Punta del Este) y por los contratos de la consultora de su esposa con empresas proveedoras del Estado.