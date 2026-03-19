Viedma y Patagones conmemoran los 50 años del golpe militar con una amplia agenda de actividades
Las actividades, organizadas por organismos de derechos humanos y municipios, incluyen el acto oficial, el pañuelazo y la tradicional marcha del 24 de marzo.
A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comarca Viedma–Patagones prepara una amplia agenda de actividades abiertas a la comunidad que se desarrollará desde este jueves 19 y se extenderá hasta el 31 de marzo, con propuestas culturales, artísticas, educativas y de reflexión.
La iniciativa es impulsada por la Comisión Organizadora del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, integrada por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, partidos políticos, organizaciones sociales y las municipalidades de Viedma y Carmen de Patagones.
Cronograma de actividades por la Memoria en Viedma y Carmen de Patagones
Martes 17
- 15:00 – ADN de la Memoria, en SUTEBA Patagones (Garibaldi 331)
- 18:00 – Pintada de pañuelos, Juventud Peronista Viedma (Buenos Aires 49)
Jueves 19
- 19:30 – Encuentro de Poesía Latinoamericana, en El Viejo Taller (Guido 932)
- 20:00 – Homenaje a Madres, Abuelas y los 30.000, en Baraja y Suipacha (Patagones)
Viernes 20
- 10:00 – Repintada de pañuelos e intervención gráfica “Acá están”, en CURZAS
- 11:00 – Repintada de pañuelos, en Hospital Zatti
- 17:30 – Acto, en Plaza 7 de Marzo (Patagones)
Sábado 21
- 15:00 – Muraleada “La Memoria se contagia”, en Av. Perón y Álvaro Barros
Domingo 22
- 21:00 – Encuentro de Arte y Memoria (música, teatro y narraciones), en El Viejo Taller
Lunes 23
- 17:00 – Pintada de pañuelos, Baldosa Julio García, Escuela Hogar (El Cóndor)
- 20:00 – Vigilia, en La Casona (Bv. Ituzaingó y Costanera)
Martes 24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 10:00 – Acto oficial de la Municipalidad de Viedma
- 12:00 – Pañuelazo, en el Puente Ferrocarretero
- 17:00 – Marcha, desde Plaza San Martín
Miércoles 25
- 10:00 – Proyección «Julio López, el hombre que desapareció dos veces», en Cine Rex
- 15:00 – Proyección, en Cine Rex
- 20:00 – Proyección, en Espacio Sociocultural de El Cóndor
Jueves 26
- 10:00 – Murga, pañuelos y muraleada, en ATE (Irigoyen 213)
- 18:00 – Presentación del libro Silencios develados, en Biblioteca CURZAS
Sábado 28
- 21:00 – Obra de teatro: “A 50 años, Mitayo no olvida, que la memoria florezca”, en Teatro El Tubo
Del 25 al 31 de marzo
- 7:00 a 19:00 – Intervenciones en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro (San Martín 118):
- Sillas vacías.
- Línea del tiempo.
- Libros, artistas y música prohibida.
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