Viedma y Patagones conmemoran los 50 años del golpe militar con una amplia agenda de actividades

La agenda se extenderá del 19 al 31 de marzo con propuestas culturales, educativas y marchas en distintos puntos de la comarca. Foto: Marcelo Ochoa.

A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comarca Viedma–Patagones prepara una amplia agenda de actividades abiertas a la comunidad que se desarrollará desde este jueves 19 y se extenderá hasta el 31 de marzo, con propuestas culturales, artísticas, educativas y de reflexión.

La iniciativa es impulsada por la Comisión Organizadora del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, integrada por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, partidos políticos, organizaciones sociales y las municipalidades de Viedma y Carmen de Patagones.

Cronograma de actividades por la Memoria en Viedma y Carmen de Patagones

Martes 17

15:00 – ADN de la Memoria, en SUTEBA Patagones (Garibaldi 331)

18:00 – Pintada de pañuelos, Juventud Peronista Viedma (Buenos Aires 49)

Jueves 19

19:30 – Encuentro de Poesía Latinoamericana, en El Viejo Taller (Guido 932)

20:00 – Homenaje a Madres, Abuelas y los 30.000, en Baraja y Suipacha (Patagones)

Viernes 20

10:00 – Repintada de pañuelos e intervención gráfica “Acá están”, en CURZAS

11:00 – Repintada de pañuelos, en Hospital Zatti

17:30 – Acto, en Plaza 7 de Marzo (Patagones)

Sábado 21

15:00 – Muraleada “La Memoria se contagia”, en Av. Perón y Álvaro Barros

Domingo 22

21:00 – Encuentro de Arte y Memoria (música, teatro y narraciones), en El Viejo Taller

Lunes 23

17:00 – Pintada de pañuelos, Baldosa Julio García, Escuela Hogar (El Cóndor)

20:00 – Vigilia, en La Casona (Bv. Ituzaingó y Costanera)

Martes 24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

10:00 – Acto oficial de la Municipalidad de Viedma

12:00 – Pañuelazo, en el Puente Ferrocarretero

17:00 – Marcha, desde Plaza San Martín

Miércoles 25

10:00 – Proyección «Julio López, el hombre que desapareció dos veces», en Cine Rex

15:00 – Proyección, en Cine Rex

20:00 – Proyección, en Espacio Sociocultural de El Cóndor

Jueves 26

10:00 – Murga, pañuelos y muraleada, en ATE (Irigoyen 213)

18:00 – Presentación del libro Silencios develados, en Biblioteca CURZAS

Sábado 28

21:00 – Obra de teatro: “A 50 años, Mitayo no olvida, que la memoria florezca”, en Teatro El Tubo

Del 25 al 31 de marzo

7:00 a 19:00 – Intervenciones en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro (San Martín 118):