“Son unas pesadas”: Ca7riel y Paco Amoroso apuntaron contra Tini y Emilia

La polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un capítulo inesperado. En medio del escándalo que involucra a las esposas de La Scaloneta y los pases de staff entre las cantantes, el dúo Ca7riel y Paco Amoroso se pronunciaron sobre la enemistad.

Los exitosos artistas fueron invitados a ingresar a Gran Hermano para una presentación musical íntima con los jugadores de la casa de Telefe con el lanzamiento de sus últimos proyectos.

Gran Hermano: Ca7riel y Paco Amoroso “nominaron” a Tini Stoessel y Emilia Mernes en plena polémica

Con el humor irónico que los caracteriza, no perdieron la oportunidad de pasearse por el confesionario para “nominar” a las protagonistas del momento: “Quiero nominar… quiero nominar a Tini y a Emilia”, dijo Ca7riel mientras Paco solamente miraba a cámara.

«Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta«, siguió con tono burlón.

La ironía sumó un escalón más cuando, en un guiño a la cantante Nicki Nicole, parafraseó una de sus líneas más virales en redes sociales: «Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no… mm-mm. Basta».

Este «palito» llegó minutos después de que Yanina Latorre expusiera los detalles de la enemistad de Emilia y Tini y el posterior unfollow masivo de las mujeres de la Scaloneta hacia la intérprete de «Exclusive».