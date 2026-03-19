Las hipotecas y escrituras, sin freno en Neuquén: los riesgos a evitar antes de cerrar una operación

Las escrituras de compraventas de inmuebles en la provincia de Neuquén saltaron un 25% en enero, confirmando la tendencia observada el año pasado, que cerró con un incremento del 20,7% respecto a 2024.

El relevamiento, llevado adelante por el Colegio de Escribanos, indicó que el primer mes de 2026 finalizó con 319 trámites realizados, por encima de los 255 que se habían registrado en enero de 2025.

El dólar como factor clave

«Yo creo que vamos a seguir con este incremento, hay mucho crédito todavía y el dólar bajo favorece eso también«, comentó a Diario RÍO NEGRO el vicepresidente de esa asociación profesional, el escribano Fermín Romanos.

El especialista explicó que el estudio abordó, además de las compraventas, otros indicadores importantes para la actividad inmobiliaria, como las acciones de pago, las hipotecas y las cancelaciones de hipotecas.

En la comparativa anual, el 2025 alcanzó las 8.399 escrituras de compraventa, un incremento del 20,7% respecto al 2024, cuando la cifra fue de 6.961.

Para Romano «la estabilidad cambiaria ayuda mucho, porque la gente se anima invertir». En cambio, sostuvo que un incremento del tipo de cambio, favorece la incertidumbre y paraliza las operaciones, siendo el mercado de propiedades uno de los más sensibles a esos altibajos.

Destacó, además, la situación de Neuquén a partir del desarrollo no convencional en Vaca Muerta.

Sostuvo que la provincia, y particularmente la ciudad, están atravesando un fuerte crecimiento poblacional, por lo que es de esperarse que la demanda de infraestructura de la zona se dispare en los próximos años.

«El país puso sus ojos en nosotros«, aseguró el referente del Colegio de Escribanos, quien reconoció que después de un 2024 algo paralizado, ciudades como Añelo volvieron a ganar interés para los inversores del real state.

Las hipotecas en Neuquén, 190% arriba

El otro dato destacado por Romano fue el de las hipotecas, donde el salto entre año y año fue de 190%. Mientras que en 2024 las operaciones de este tipo llegaron apenas a 429, el 2025 totalizó las 1.242.

Las cancelaciones de hipotecas, en tanto, fueron 1.013 durante el año pasado. En 2024, el número había cerrado en 917, 10% menos.

Si bien las cifras son altas, Romano sostuvo que todavía hay margen para crecer, siempre que el acceso al crédito pueda conservarse.

A nivel general, Neuquén totalizó los 31.487 actos en 2025, por encima de los 26.359 que se dieron el año anterior.

«Antes de una operación hay que verificar»

Consultado por las precauciones a tener en cuenta, Romano recomendó en primer lugar «verificar la inmobiliaria con la que se pauta una operación«. También pidió evitar transferencias apresuradas, con importantes sumas de dinero que luego terminan en persones difíciles de identificar.

«Es necesario corroborar que todo esté okey en cuanto a la documentación, y eso se puede hacer con un escribano«, sostuvo.

Comentó que en el último tiempo se dieron algunos intentos de estafas, utilizando nombres reales de profesionales de la provincia. Para reducir el riesgo, dijo que siempre se puede consultar con el colegio «el listado de escribanos en la provincia». Allí figuran, entre otros datos, «quiénes son y sus números de contacto».

«Con tal de vender, a veces te dicen que una propiedad tiene toda su documentación y no es así», agregó.