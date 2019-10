Niño baleado en Cutral Co: fuertes declaraciones de un fiscal impactan en el frente político provincial

Santiago Terán, fiscal jefe de Cutral Co. Foto: Gentileza.

El fiscal jefe Santiago Terán no dejó enchufe sin tocar: a raíz del tiroteo que causó la muerte de un niño, le pidió a la ciudadanía que se movilice, porque “cuando Cutral Co se enoja, ellos tiemblan”. Lanzó su arenga justo el día de la visita del presidente Macri a Neuquén.

Al gobierno provincial, que está molesto por estas declaraciones, le reclamó que convoque a la Gendarmería “porque la policía de la provincia da lástima”. Y anticipó movimientos de la investigación, estropeando la estrategia que pretendía trazar El Ministerio Público Fiscal desde Neuquén capital destinada a llevar tranquilidad a la población de la comarca petrolera.

Una vez más, Terán habló como si no fuera funcionario judicial y no tuviera responsabilidad de la resolución de los delitos que ocurren en Cutral Co. Metió al gobierno provincial en un problema justo en el día más político de la semana, y dejó desairado al jefe de los fiscales, José Gerez, convocando a una movilización justo cuando el crimen empezaba a resolverse y la situación tendría a descomprimirse por la identificación del presunto autor.

Además encuadró el caso en una categoría exagerada, ya que fue un tiroteo entre jóvenes que arrastran antiguas diferencias y él lo mezcló con una confusa alusión a “bandas de grandes narcotraficantes” que supuestamente operan en la ciudad.

Sin embargo, nadie salió a desautorizarlo en público.

Varias veces sumariado por sus declaraciones y por sus actuaciones, Terán, a quien no se le conocen más méritos que haber sido fiscal de juicio en algún homicidio y robos, se precia de ser intérprete de un sector de la sociedad.

Suele referirse de forma despectiva e insultante hacia los imputados, en especial si provienen de los sectores humildes, y en su momento no ocultó sus simpatías hacia el gobierno de Jorge Sobisch. Fue por ejemplo un militante de la reforma de la ley 2302, de defensa del Niño y el Adolescente.

Hoy dijo a una radio de Cutral Co que la provincia tendría que pedir la intervención de Gendarmería y que los vecinos tendrían que permitir “que ingresen casa por casa. El que es inocente no se tiene que preocupar, que les cebe mate a los gendarmes. Con ese método purificamos -fue el término que usó- la ciudad en dos semanas”.

El método propuesto pasa por alto todas las garantías constitucionales, pero Terán no se detuvo en ello.

También alentó equiparar a los narcotraficantes con los terroristas, y aplicarles “pena de muerte”. La pena de muerte no se aplica en la Argentina para ningún delito.

El fiscal jefe no se privó de insultar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto. Dijo que “habla huevadas” y que es “una mujer que no tiene lugar en el mundo”.

En cambio calificó a los integrantes del Ejército de “pobres muchachos” que “están al pedo”.