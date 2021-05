No al cierre de la escuela presencial

Somos instituciones educativas de la provincia de Neuquén, preocupadas por esta situación, y concordamos que es necesario que las escuelas sigan “abiertas” para garantizar el derecho a todos nuestros educandos. “Abiertas” con los alumnos adentro. Ninguna escuela es considerada como tal sin la presencia de los educandos, padres, docentes, auxiliares, directivos, administrativos en su conjunto.

Las escuelas cerradas profundizan la desigualdad social. Se están provocando daños que pueden ser irreparables. Vemos y sabemos que hay en muchos chicos con cuadros depresivos, desánimo, incertidumbre. La opinión científica recomienda abrir las escuelas. La experiencia en el mundo indica que hacerlo no provoca un aumento sensible en la propagación del covid-19 y en muchos países que han aumentado las restricciones no se han vuelto a cerrar las escuelas.

Un docente no puede ser reemplazado por una computadora. Aplazar la vuelta a clases y en lugar de eso ofrecer computadoras a los alumnos desconectados no es la solución, teniendo en cuenta que muchos de los alumnos no acceden a internet ni a un dispositivo electrónico.

El trabajo de un docente en la escuela con los alumnos es irreemplazable. Es quien observa las particularidades de cada curso y de cada alumno y, en ese contexto, planifica y corrige. Nos parece además que una propuesta así implica desvalorizar nuestro trabajo y sienta un peligroso precedente para el futuro.

Recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido un límite claro al cierre de las escuelas. El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros. (art 19 CN) Un cierre de escuelas sin basamento en datos duros y objetivos es un cierre arbitrario que conculca uno de los derechos más importantes de jerarquía constitucional y reconocido en los tratados internacionales firmados por nuestro país, el cual es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a gozar de una educación integral que contemple tanto su salud física, mental y emocional.

El retorno a la presencialidad fue con las mejores condiciones de seguridad sanitarias, protocolos claros y absoluta responsabilidad para reducir riesgos de contagio en la escuela. Los datos demuestran que las escuelas son lugares seguros. Los pocos casos se dieron fuera del ámbito escolar, no teniendo incidencia en las burbujas.

Exhortamos a la comunidad educativa a que se sume a este reclamo y a la posibilidad de que nuestras niños puedan ejercer su derecho a la educación.

Samuel Mazzucco

DNI 12.838.781 (en nombre de 35 jardines, escuelas y colegios de Neuquén citados en la nota)

Neuquén