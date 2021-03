No dejar entrar a nadie más

Cada extranjero que entre al país debe hacerlo con los recursos propios y necesarios, garantizando poder vivir de lo suyo, y acordar con su país de origen que éste se hará cargo en caso de que no esté en condiciones económicas suficientes para la subsistencia en general de cada individuo y su familia, caso contrario debe ser deportado.

Argentina, ante la crisis y esta emergencia que padece, no debería dejar ingresar a nadie más.

Otras fueron las épocas en las que Argentina no sólo podía dejar que ingresen personas de distintos países, que sin duda fueron el motor de crecimiento que tuvo el país.

Desgraciadamente, producto de nefastas administraciones hoy más que nunca debe cerrar indefectiblemente el ingreso de ciudadanos extranjeros a radicarse si no vienen en condiciones económicas que les permitan costear sus propios gastos en todos los aspectos, incluida la vivienda.

Parecerá duro este mensaje.

Hoy Argentina tiene destruido hasta los servicios esenciales para sus propios habitantes.

No entenderlo así es vivir una ficción y no hay duda de que quienes nos gobiernan no sólo viven esa ficción. Con un relato muy alejado de la realidad nos viven mintiendo, robando y viviendo ellos una fastuosidad que no es la de la mayoría de los habitantes del pueblo argentino.

Que Dios y la Patria se los demande.

Alí Yauhar

DNI 8.211.757