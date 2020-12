No habrá aumento salarial para estatales, sí montos compensatorios

El gobierno de Neuquén finalizará el 2020 sin haber otorgado ninguna suba salarial a los trabajadores estatales, pero ofreció pagar una suerte de compensación a mediados de enero, según propuso a los sindicatos en las mesas sectoriales que comenzaron ayer.



A los trabajadores agremiados en ATE les otorgará un monto de alrededor de 15.000 pesos y se pagará en concepto de ropa de trabajo adeudada u otros ítems que correspondan a cada convenio colectivo de trabajo.



A los docentes neuquinos, luego de una reunión extensa, les ofreció el pago de 20.000 pesos por los gastos de conectividad que afrontaron quienes dieron clases en la virtualidad. Se abonaría en dos cuotas, una en la segunda quincena de enero y la restante en la segunda mitad del mes de febrero.

Según informó ATE, el ofrecimiento ya fue aceptado por Radio y Televisión del Neuquén, Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Salud.

Ayer por la tarde continuaron las reuniones con el resto de los sectores: Registro Civil, EPEN, EPAS, Rentas, Desarrollo Social y Termas, entre otros.

La compensación salarial se pagará en una sola cuota, entre los días 15 y 20 de enero. Una vez acreditado, se retomarán las reuniones que a partir de ayer pasaron a un cuarto intermedio hasta entonces.



Por su parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, informó al finalizar la reunión que no dijeron “ni que sí ni que no”, pero que esperan seguir discutiendo en un próximo encuentro que fue prometido por el gobierno provincial para la primera semana de febrero.



El gremio docente insiste en una recomposición salarial que permita recuperar una caída del poder adquisitivo superior al 30% en el 2020.

Uno de los primeros cuestionamientos de ATEN es que la compensación de 20.000 pesos se otorgaría sin distinción de carga horaria ni cantidad de cargos que tenga cada maestro.



Por otra parte, hay serios planteos sobre el monto propuesto ya que no alcanzaría para cubrir los gastos totales que tuvieron los docentes en este año de pandemia, que no es solo conectividad. El gremio espera poder discutir esto en la próxima mesa, porque según informó Guagliardo “ no hubo instancia de diálogo, solo se presentó la propuesta”.



Ni la propuesta para ATE ni la entregada a ATEN saldará la deuda por las subas atadas a la inflación de este año que se va.

Se mantendrá la deuda acumulada

El pago no remunerativo ni bonificable que se acordó ayer con la administración pública tendrá carácter de excepcional y no contará como parte de la deuda que mantiene el gobierno por las subas atadas a la inflación que no pagó en el primer semestre.

El acuerdo que se había firmado en febrero establecía dos ajustes trimestrales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado de Neuquén, Córdoba y el Indec, pero no pudo cumplirse por la crisis de ingresos que la pandemia generó en la provincia.

El monto adeudado por ese tramo es cercano a un 13% de aumento.

Desde ATE confirmaron ayer que este pago extraordinario no cuenta como recomposición salarial, sino que será de carácter excepcional. Algo similar ya se había aplicado en la Legislatura.