Se viene la Noche de Jazz y el regreso de Hilda Lizarazu a Roca

La cantante y compositora Hilda Lizarazu se reencontrará con su público de manera presencial, el viernes 27 de agosto a las 20 en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.

La cantautora vendrá en formato dúo, junto a Federico Melioli en guitarra y secuencias rítmicas para interpretar canciones de ayer, de hoy y de su larga trayectoria. Hará un repaso por toda su carrera artística, desde los clásicos de Man Ray y de su carrera solista e incorporando canciones emblemáticas del Rock Argentino.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Hey Jude (Italia 1541) de Roca.

Hilda Lizarazu nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York y regresó a la Argentina en la década de 1980 como fotógrafa profesional. Simultáneamente, inició su carrera como cantante, integrando bandas como Suéter y Los Twist. Entre 1989 y 1993, integró la banda Los Enfermeros, banda estable de Charly García.

En 1987 formó junto al guitarrista Tito Losavio el grupo Man Ray, siendo vocalista y líder de esa agrupación entre los años 1988 y 1999. En 2018 Hilda y su banda formada por Federico Melioli en bajo, Amílcar Vázquez en guitarra y Fernando Samalea en batería, giran por Argentina haciendo versiones de su repertorio solista, también de Man Ray, Charly García y otros clásicos.

Su último disco “La Génesis” (2018), nominado para los premios Gardel, remite al comienzo y nacimiento de ese movimiento. Las canciones que forman parte de La Génesis, fueron editadas inicialmente entre los años 1968 y 1973.

Funky Jazz

El sábado 28 de agosto, a las 21, Fundación Cultural Patagonia presenta el espectáculo “Funky Jazz” en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.



La propuesta, liderada por Jazz FCP y Artistas de la institución, ofrecerá un programa compuesto por “Mercy, mercy, mercy” y “Walk tal”, ambas de Joe Zanivul, “Pools” de Don Grolnick, “Mr. Clean” de Weldon Irvine, “A go go” de John Scofield, “Tutu” de Marcus Miller, “Pick up the pieces” de AWB (Average White Band) y “Strasburg / St. Denis” de Roy Hargrove.



Jazz FCP está integrado por Sabina Murat, teclados; Víctor Valdebenito, bajo eléctrico; Leonardo Álvarez, batería; Guillermo Lancelotti, trompeta; Alan Tetchiev, saxofones; y Luis Cide, guitarra y dirección. También participarán Emanuel Repol, trombón; y los alumnos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA): Yamila Tejada, saxofón y Roberto “Tito” Palacio, trompeta.



Localidades en venta



La entrada general posee un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. Las mismas se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 h, y sábado de 10 a 13 h; y en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales.