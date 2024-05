Batacazo de Delfina en Gran Hermano: la hija de Virginia ganó la casa y múltiples beneficios

Luego de la eliminación de Francisco y Franco, solo dos familiares quedaron en competencia para definir la disputa por la casa que entrega como premio Gran Hermano: Facundo, el amigo del joven de Viedma Martín Ku, y Delfina, la hija de Virginia.

¡Delfina ganó la casa! 🏠 Virginia es la líder de la semana 🤩



La decisión estuvo a cargo del público, que en este ocasión debió votar en positivo para elegir quién ganaría, además de la vivienda, la posibilidad de otorgarle el liderazgo semanal al participante que entró a acompañar y, este miércoles, de participar en la gala de nominación antes de abandonar el aislamiento.

Con esas reglas y beneficios, Facundo y Delfina se midieron ante la valoración de los espectadores que se terminaron inclinando por la hija de la participante oriunda de La Plata: se impuso con el 53,3%.

De esta manera, Virginia podrá disfrutar del liderazgo semanal -con todos las ventajas que este otorga, desde la inmunidad a la salvación de uno de los nominados- y la compañía de su hija por un día más.

El resultado causó sorpresa, por las encuestas que tanto en redes como en otros medios circularon y daban como ganador a Facundo, que finalmente dejó la casa este martes.

El emotivo deseo de Facundo, el amigo de Martín Ku, para ganar el premio mayor en Gran Hermano

Bajo el solcito del patio, Facundo habló con el público de Gran Hermano, tal como lo hacen otros jugadores. Es el caso de Martín Ku, el participante de Viedma que es su amigo y quien hizo de anfitrión en esta competencia.

«Puede ser mi última noche. Lo primero que hice al despertarme fue pensar otra vez en la final. Estoy muy nervioso y muy ansioso porque esta es una parte muy importante de mi vida» arrancó la conversación de Facundo con el público de Martín Ku.

Y agregó respecto del importante premio: «yo no voy a tocar un peso, siento que yo no me lo merezco. No es por despreciar el premio ni nada, pero es gracias a Martín (Ku) que estoy acá. Me gustaría que, en el caso de ganarlo, dejárselo a mi mamá. Se rompió el *rto toda la vida, como todas las madres» indicó Facundo.