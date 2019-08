Neuquén

No debemos cambiar el idioma, no debemos cambiar las leyes, debemos cambiar las conductas. Debemos cambiar para ser mejores personas….



¿De que sirve decirle a un grupo de mujeres “cómo están chiques” si después las revientan a trompadas? ¿De qué sirve cambiar las leyes, si no cambia la mentalidad de los que las manejan acomodándolas a sus mezquinas conveniencias?



Con “slogans” y buenas intenciones no se solucionan las cosas. En la Argentina desde que se instaló el “ni una menos” hubo “cada vez más”….

Los argentinos hemos entrado en una batalla estéril que no nos permite ver nuestra realidad. Si no pudimos arreglar nuestros problemas en 200 años hablando el mismo idioma, ¿los vamos a solucionar ahora diciéndonos nosotres y elles?

Pensemos, perfeccionemos los planes educativos, mejoremos la calidad de los educadores, utilicemos los medios para acompañar el sistema, exijamos a nuestros políticos que cumplan lo que prometen.

Propongamos planes culturales que nos hagan cambiar esta idiosincrasia que tanto daño nos causa, y dejemos en paz a nuestro rico idioma, que el que no lo entiende es porque no quiere entenderlo.



Rolando Juan de Dios Russo D.N.I. 4.310.021