«Océano mar»: estrena la obra neuquina inspirada en textos de Alessandro Baricco

Inspiradas en el mar, en la profundidad y en indagar hacia dónde vamos fue que cuatro mujeres se lanzaron a crear una obra única a la que titularon “Océano mar, danza y teatro”. El espectáculo fue gestando en medio de la pandemia y, luego de un poco más de un año de trabajo, se estrenará este viernes en Deriva Teatro (ver aparte).

“Hay algo de lo que no puedo escapar. El mar: el mar encanta, el mar mata, conmueve, asusta, también hace reír, a veces desaparece o construye tempestades, no da respuestas, es sabio, es potente, es imprevisible. Pero sobre todo el mar llama. No se detiene nunca, te entra adentro, se te echa encima, es a vos a quien quiere”, escribe Alessandro Baricco en su novela Océno Mar, libro que inspiró a las cuatro protagonistas, bailarinas y actrices. Así fue que comenzaron a indagar, a sentir, a detectar qué les pasaba por su cuerpo cuando leían extractos del escritor italiano. Así nació la obra “Océano mar, teatro y danza”.

En diálogo con RÍO NEGRO, Mariana Sirote, una de las bailarinas e intérprete, contó cómo fue el proceso creativo. “La obra se llama ‘Océano mar, danza teatro’ porque está inspirada en el libro de Alessandro Baricco. Todo gira en torno a una pregunta, que es la esencia de todo: ¿Dónde termina, exactamente, el mar y empieza la tierra? En realidad, es una pregunta existencial. Porque habla también de la vida y la muerte, de la felicidad y la no felicidad. Digamos ese punto indefinido entre una cosa y su contrario. Como ese punto que uno se lo pasa buscando y que capaz no existe. Un poco inspirado en eso”.

La particularidad que tiene el espectáculo es que está interpretado por cuatro mujeres de diferentes décadas, que están viviendo momentos diferentes y, a la vez, similares. “Nosotras nos juntamos. Somos cuatro bailarinas, de cuatro generaciones diferentes: 30, 40, 50 y 60. Investigamos sobre nuestra situación vital, sobre nuestros deseos, nuestros padeceres, en la generación de cada una. Un poco también cada una con su mar, pero finalmente en el mismo océano. Como algo que tiene que ver con las diferencias y las cosas en común que tenemos las mujeres a partir de las distintas generaciones”, explicó la bailarina.

Fotos: María Ulrich.

A la hora de precisar de qué trata la obra precisó que “Nos cuenta sobre el poder insondable, misterioso, encantador del mar, así como un reflejo de la vida. Mujeres conectadas como mares de un mismo océano, donde la intercorporalidad juega para componer un universo enlazado que pertenece a todas y a ninguna en particular”.

En medio de la pandemia fue que comenzaron a trabajar. Les llevó todo el 2020 y parte de este año terminar de darle los ajustes necesarios a la obra, que estará en escena a partir de este fin de semana. El show estará centrado en la danza, pero también tiene una fuerte puesta en la escenografía que contará con cuadros de una artista. A esto se suma el vestuario, la música y los textos que serán leídos en off y en vivo.

“Espero que el público comparta con nosotras esas sensaciones del sonido del mar y de lo que el mar produce. Desde su lugar subyugante y, a la vez, misterioso, insondable. También que tengan esas sensaciones a partir de imágenes, muy fuertes, generadas por un tipo de movimiento que elegimos, por la escenografía que son acrílicos de pintores- puestos en caballetes- como si estuvieran adentro del mar”, señaló Sirote.

Y agregó: “Cómo resuenan toda esta poesía de Baricco en nuestros movimientos. Trabajamos con movimientos que dejan, intentamos que dejen una estela, que dejan eco, capas en el espacio, desapariciones y surgimiento, movimientos que empujan los límites hacia afuera y hacia adentro los cuerpos”.

Ficha técnica

Funciones: 20, 21, 27 y 28 de agosto.

Lugar: Deriva Teatro (Sarmiento 841, de Neuquén).

Intérpretes y creadoras: Patricia Alzuarena, Bia Baldim, Fiorella León Espina y Mariana Sirote.

Edición sonora: Andrés Ciruzzi (con la colaboración de Fiorella León Espina)

Música: “In a landscape”, de John Cage, reversionada por la pianista argentina Fabiana Galante.

Escenografía, fotografía y diseño gráfico: María Ulrich.

Cuadros: Daniela Pennesse.

Vestuario: Yanina Fabbri.

Asistencia en actuación, dramaturgia e iluminación: Verónica Martínez.

Entradas: $600. Reservas al 2995127497.