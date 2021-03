Opinión: La estrategia de la cláusula "enganche" que se volvió un búmeran para Gutiérrez

La cláusula “enganche”, que utilizó el gobierno neuquino para cerrar tempranamente los acuerdos salariales con ATE y UPCN, se volvió un búmeran para la administración de Omar Gutiérrez y su experto en números, el ministro de Economía, Guillermo Pons.

Lo que en un principio funcionó como un mecanismo de presión para condicionar las expectativas de los docentes, gremio que marca la cancha salarial de la provincia, se convirtió en un lastre para ambos costados de la mesa: el gobierno y ATEN.

La conducción del gremio, en cabeza de Marcelo Guagliardo, no tenía demasiado margen para alcanzar un acuerdo intermedio porque en las bases no pesó la presión política del regreso a las aulas. Incluso en la masa docente está la convicción que el año de las clases por Zoom fue más exigente, por costos no reconocidos y por la modalidad inédita, que uno tradicional.

La muestra fue que pese a conseguir una nueva oferta, cuando el propio Gutiérrez había dicho que era la última, ésta se aprobó por una moderada mayoría.

La cláusula, que fue pensada como un candado fiscal, se terminó abriendo por el conflictivo clima al interior de la masa docente y porque un sector de Salud, los aplaudidos en la pandemia, desconoció a las conducciones gremiales al sentir que no hubo un reconocimiento a su labor intensiva.

Cuando el búmeran volvía, el gobierno rápido de reflejos retocó las planillas. Las conducciones de ATE y UPCN no tuvieron reparo en servirse de una actualización que les cayó del cielo, pero que tendrá costo político -por lo menos en ATE que interviene en los debates del progresismo neuquino-.

El regreso a clases presenciales, la foto que pidió Nación a las provincias, no alcanzará a tapar la tensión social creciente y el mal humor en las bases gremiales, dos variables clave que amenazan la paz social.