Adoctrinamiento y relato histórico

Milei desfinancia la universidad publica con el argumento de ser “centros de adoctrinamieto”. Comprender el carácter creativo de los relatos y símbolos usados por el mismo nos muestra que el disciplinamiento no es una argumento valido, sino un argumento creado desde un sector político partidario en pos de sus beneficios particulares.



El relato histórico es construido sobre fuentes que son arbitrarias, no fuero pensadas para ser leídas en la actualidad, fueron hechas por un sector con intenciones especificas. Son interpretadas: no dicen todo, debemos comprenderlas y descifrarlas lo mejor posible. No podemos ver “lo que verdaderamente ocurrió”. El relato histórico representa lo que pasó, no lo calca, es imposible. La historia es una construcción que responde a intereses. No quiere decir que, desde el método científico, no seamos lo más fieles posibles a la complejidad que existió.



El relato como construcción no presenta un problema, nos brindan debates, formas de tomar postura y un panorama más completo del pasado. Podemos problematizarlo desde cuando el relato histórico se inserta en la memoria. Según Pierre Nora la distribución de un relato histórico institucionalizado forma una nueva memoria colectiva que se hereda de unos a otros dentro de un mismo grupo creando sentidos sobre la identidad del mismo.



De esto hay ejemplos claros: símbolos patrios, fechas, la bandera, el himno, elementos que nos llevan al relato de la nación unida y defensa de la patria. Relato que se choca con la heterogeneidad del país. Según Jelin los relatos que hemos aprendido y repetimos obedecen a “elementos invariables” (1) acontecimientos. Ej: la guerra de Malvinas, (2) personajes. Ej: Sarmiento. (3) Lugares. Ej: el salón de las mujeres como lugar de memoria.



El gobierno usa relatos que mantienen el status quo patriarcal, etnocéntrico y liberal, útil a sus intereses. El 2 de abril fuimos llamados a la reconciliación con las fuerzas armadas, haciendo referencia a fuerzas paramilitares que llevaron argentinos a una guerra conmemorada ese mismo día. Hay una construcción sobre la guerra, el régimen dictatorial y las fuerzas armadas. Milei, reivindicó durante su campaña a personalidades de la historia liberal del país. Ej: Sarmiento, tenía entre sus ideales la accesibilidad a la educación. Vemos la contradicción en la cual están llevando a cabo el ajuste y desmantelamiento de la educación pública. El 8 de Marzo declararon que el salón de las mujeres era discriminar al género masculino. Continua con la opresión e invisibilización que el relato clásico ah llevado a cabo. Detrás del relato hay odio a mujeres negras, trans, militantes, y políticas; opera como siempre hizo: invisibiliza.



Son ejemplos según Traverso de los usos políticos del pasado que construyen la memoria. Primero, la cosificación del pasado: la memoria se convierte en un objeto de consumo, no se problematiza, piensa o pregunta, solo se repite. Segundo, la intención de la tradición: un pasado alrededor del cual se construyen prácticas rituales para reforzar la cohesión social, dar legitimidad e inculcar valores. Ambos casos muestran al gobierno utilizar políticamente a su favor el relato histórico que se insertan en la memoria. Todorov dice que se abusa de la memoria en tanto se utiliza para la satisfacción de intereses propios. El problema de la recuperación del pasado es cuando la construcción está intencionada para mantener la opresión sobre sectores vulnerados de la población.



El Estado ejerce poder y violencia en manos del gobierno da reconocimiento público a relatos históricos violentos con sectores populares, etnicos, feministas y disidentes. Desde el poder se debilita la salvaguarda de todos ellos, la violencia surge sin cesar con nuevas configuraciones. En este caso un Estado que se dice ausente y tiene una gran presencia en el ataque a la universidad pública. El poder establece un pensamiento dominante y crea la memoria-monumento. Según Portelli es impuesta por instituciones, narra una identidad nacional, solo recuerda lo que le da orgullo, borrando sombras y contradicciones. La memoria constituida, institucionalizada, reconocida y fortalecida por la cual el gobierno adoctrina.



Entendemos por adoctrinar: inculcar a alguien determinadas ideas. Lo entendemos con carga negativa en la cual no se inculca, se obliga de forma violenta y en la cual se le da un juicio de valor a las ideas. Hoy adoctrinan las políticas que no son el oficialismo y en específico la educación pública. Adoctrina el docente que enseña relatos no violentos; como el investigador que crea nuevos conocimientos que no coinciden con la imparcialidad favorecedora al status quo. Esta idea responde al interés particular de sectores que abogan por una educación arancelada.



Comprendemos que cualquier idea es una creación y que no es neutra, debemos comprender que no tiene sentido hablar de adoctrinamiento. Aún así el adoctrinamiento ya no es una palabra más en la familia o redes sociales, con el gobierno de Milei es un argumento invalido para desfinanciar las universidades públicas.



Los relatos son de diferente naturaleza. Hay relatos que son violentos, no tiene sustento y responden a abusos de la memoria, son manipulados para favorecer intereses ocultos. Los ejemplos dados podemos sintetizarlos como realización de condiciones ideológicas para la eliminación de derechos básicos para la clase popular. Pero hay relatos que atienden a estos sectores, ven la memoria como lucha por la representación del pasado, el poder, la legitimidad y el reconocimiento.



He aquí la importancia de poder desentramar la creación de relatos. Todos los sectores tiene una construcción sobre el pasado, su diferencia radica en la intención de esa construcción -si es para legitimar la violencia o para crear sociedad un poco más justas- Nos debemos de armar con herramientas para poder desarmar el relato oficial, parte del campo de batalla en la lucha por la representación del pasado, es decir, por la búsqueda de sentidos.

Ainhoa Alarcon Escalante

Estudiante avanzada de Historia, Unco Neuquén.