Alguien tiene que ceder: Sapag o Rolo

En relación al tipo de liderazgo que la literatura ha identificado en el MPN, se advierte que el partido no se construyó en torno a un determinado líder -por ejemplo, en el momento de la fundación, Felipe Sapag no formaba parte de las autoridades partidarias-, sino que su condición carismática es construida con posterioridad. La advertencia es de los investigadores Enrique Mases y Lisandro Gallucci en una ponencia sobre los partidos provinciales y tiene un anclaje para describir el momento político de la provincia con el MPN Azul en proceso de dispersión.

Luego del revés del 16 de abril, la dispersión comenzó con el sector petrolero (había una UTE sin mucha convicción con el sector Azul) y hay, por decirlo de una forma, una casi esquizofrenia. En Cutral Co se apoya al candidato de Rolando Figueroa y en Plaza Huincul al de Jorge Sapag. Una cuadra de diferencia.

¿Cuándo es el momento en que Figueroa tome la iniciativa de liderar el partido del que, dice, nunca se fue? Nadie sabe. Unos dicen que quien debe dar el primer paso es el presidente de la Convención del MPN pero éste es respetuoso del estamento ejecutivo del partido, la Junta de Gobierno que preside Omar Gutiérrez. En rigor, en términos públicos, éste se dio la mano con su exvicegobernador y pusieron en marcha, después de tres años, la máxima de Elías Sapag en relación con el vencimiento de los agravios.

Hay otros en el partido que expresan que no hay apuro y que todo está concentrado en el 10 de diciembre. Que queda la instancia de las elecciones generales en las que el MPN nunca le ha ido bien, aunque siempre hay una primera vez. Comunidad, el sello del gobernador electo, avisó (en forma condicional por cierto porque siempre puede haber sorpresas) que analiza que podría no ser de la partida. ¿Habrá sonado un teléfono en San Martín de los Andes?

Figueroa se mostró muy activo en la construcción de un outsider de la política en candidato con la meta de romper un liderazgo administrativo, el de los Rioseco, forjado tras los desaciertos del partido provincial y alimentado con fondos de un yacimiento gasífero. Hay allí una cucarda que no le vendría para nada mal a Figueroa.

El titular de la Convención debe lidiar con las ocurrencias y traiciones basadas en el nacimiento, todavía en ciernes, de un liderazgo alterno en el MPN.

El cutralquense concluye que al final de todos era una externa la de Marcos Koopmann y Figueroa y que ahora son lo mismo, con la idea de pegar el perdedor al ganador. En Huincul también hay utilización de El Mangrullo pero los resultados no son los mismos que su vecina pese a que la división es por mitades.

La otra escarapela que podría lucir el electo sería el triunfo en Plottier y Rincón de los Sauces. En la primera tiene 33 de mano, como en el truco, con la vicegobernadora electa e intendenta Gloria Ruiz aunque hay ruido en torno a si Julieta Corroza quiere la revancha. En Rincón se agenció el apoyo de Guillermo Pereyra, pero Figueroa está convencido que los liderazgos naturales superan a los administrativos. En la ciudad petrolera convencional se impuso en una elección para legislador nacional un trabajador de la salud que fue olfateado por Jesús Escobar. En la ciudad petrolera no convencional, Añelo, tampoco rindió frutos la propuesta de la UTE. Un desafío que deberá resolver en la que deberá poner su capital político que logró en las provinciales pero si no le sale bien quedar despegado para no “dar que hablar”.

El episodio de Cutral Co donde hubo un pedido a la Convención pero sin una propuesta formal sino basada en conversaciones y una promesa del candidato formal del MPN a competir con el sello del mapita, se sumó la de un diputado electo.

Tras la desafectación de las estrategias políticas del gobernador, bajo el paraguas de la continuidad institucional y los yerros llamativos, la pelota parece estar en el medio, entre la mitad que corresponde a Sapag y la otra a Figueroa.

El 4 de julio de 1961 de los 58 firmantes, sólo 8 eran de la ciudad capital. ¿Se podría estar en una transición del liderazgo no azul?