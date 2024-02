Análisis político: Cortinas de humo

Alejo Pasetto*

Las últimas semanas monopolizadas por la confrontación deliberada con artistas populares, el avance en el desguace o cierre de organismos públicos justificados solamente en lo ideológico y la sobreactuación en materia de política exterior, son partes de una gran cortina de humo que el gobierno necesita para desviar lo más posible el foco de atención sobre la gestión.

Escuchá el análisis político de Alejo Pasetto en RÍO NEGRO RADIO:

Se acerca la evaluación inicial que suele hacerse sobre los gobiernos recientemente asumidos -la de los primeros cien días- y ante la notoria falta de logros económicos para el común de la sociedad, el gobierno de Javier Milei decidió llevar adelante la que es su principal estrategia comunicacional y pilar de sostén de narrativa: por dentro del núcleo duro, todo; por fuera, nada.

¿Qué implica esto? Sostener cada vez con mayor firmeza la estrategia de reafirmar aquellos posicionamientos que fueron la base de sustentación -y que permitieron el crecimiento exponencial en la carrera política de Javier Milei- pero sin la necesidad de intentar apelar a quienes no se sienten dentro de ese núcleo duro. ¿Puede esto ser efectivo en el tiempo? Quebrar con las famosas burbujas de afinidad es algo que al menos hasta el momento, no parece estar dentro de los planes del gobierno y que por el contrario, teniendo en cuenta los también crecientes niveles de violencia discursiva contra todo aquel que no acate el rumbo del gobierno, puede ser cada vez más lejano.

Polemizar contra absolutamente todo y atacar todo tipo de disidencias al gobierno incluso desde los canales institucionales oficiales es una manta de corto -cortísimo- alcance que, salvo que se dé un volantazo en materia económica y no se profundicen la crisis y el ajuste contra el conjunto de la sociedad, va a ser tan efímera como una cortina de humo sin la densidad suficiente para no evaporarse en pocos segundos.

* Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

