Bienvenido MPN al frente Neuquinizate

El intendente Mariano Gaido lanzó la principal definición política de la semana y, probablemente, de los próximos años, como quien no quiere la cosa. Al pasar. Sí, voy a acompañar la reelección de Rolando Figueroa en el 2027, reafirmó frente a los incrédulos.

El referente más importante que tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, huérfano de líderes tras la derrota histórica del 16 de abril a manos de Rolando Figueroa, diluyó cualquier expectativa que lo ubicara como adversario del gobernador electo en los próximos cuatro años. Es más, no solo no será adversario sino que será un alfil.

La actitud de Gaido no dista demasiado de la que tomaron otros intendentes de la provincia, prácticamente todos en realidad, pero tiene impacto por ser justamente el líder de la capital. Es la ciudad con más recursos y con menor dependencia del gobierno de turno. Traducido: es esperable una actitud “colaborativa” de intendentes que dependen de dinero por fuera de la coparticipación para pagar sueldos, pero no necesariamente de quien tiene la independencia para que su municipio funcione por sí solo.

Las declaraciones de Gaido esta semana sorprendieron prácticamente a todos, aunque su decisión de apoyar a Figueroa ya la sabían en su círculo más cercano. Es más, aseguran que se cocinó en la reunión que ambos compartieron en Miami, Estados Unidos, cuando se cruzaron en las giras que cada uno había organizado por su cuenta.

La información oficial de ese encuentro había sido el encuentro en sí mismo y las reuniones que ambos compartieron con empresarios y fondos de inversión. Lo que no informó el comunicado fue que el intendente blanqueó en ese encuentro su renuncia a presentar una candidatura a gobernador en 2027 y el pedido para que, a cambio, pueda tener vía libre para construir su sucesor en el municipio.

En las elecciones de abril, Gaido esperaba obtener su segundo mandato por más del 50% de los votos y ser artífice del triunfo de Marcos Koopmann en la provincia. Con esos dos elementos, se aseguraba una candidatura para el 2027 casi sin discusiones. Sin embargo, no se le dio ninguno de los dos supuestos y rápidamente entendió que empezaba una era de Figueroa que difícilmente se limitaría a cuatro años.

Hasta ahí, más o menos todos en el mundillo del intendente y el gobernador electo estaban al tanto del acuerdo recíproco, no así de que Gaido saldría tan tempranamente a anunciarlo.

“No lo entendí y no me parece que tenga que ser él quien salga a proponer una reelección”, evaluó un dirigente del frente de Figueroa, quien leyó cierto quite de protagonismo de parte del intendente hacia el propio gobernador electo o sus militantes.

Otro referente del espacio consideró que hubo en Gaido “una actitud defensiva” y un intento de asegurarse en Neuquén una alianza de convivencia similar a la que tejieron los petroleros en Rincón de los Sauces o, en una escala muy menor, la dirigencia del MPN en Las Ovejas.

Por lo bajo varios opositores se permitieron dudar de si Gaido no buscó, también, evitar que su nombre termine ligado a la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social que condujo entre 2016 y 2019 (aunque eso no depende de Figueroa, ¿o sí?).

De momento, las consecuencias de la definición dejaron, especialmente, en una posición incómoda al MPN. Se desprenden tres posibles conclusiones de sus dichos: el partido no llevará candidato en 2027, llevará candidato propio pero Gaido no lo apoyará, o formará parte del armado que llevará a Figueroa a la reelección. ¿Bienvenido MPN al frente Neuquinizate? Si el gobernador insiste en no volver al partido y mantener, en cambio, su armado multifacético, al MPN le tocaría entonces integrar una lista colectora para apoyar su postulación.

Las hipótesis son todas ridículamente prematuras en un contexto donde la incertidumbre nacional impide a cualquier ciudadano común pensarse el futuro más allá de diciembre.