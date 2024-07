Del abrazo a Milei a los 14 allanamientos

La semana política en Neuquén empezó con un abrazo del gobernador Rolando Figueroa con el presidente Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, y terminó con 14 allanamientos simultáneos a dirigentes de organizaciones sociales investigados por “defraudación al Estado”. Entre otras cosas, malversar dinero y pasar lista en las marchas a los beneficiarios a cambio de un bolsón de comida.

Hay que malpensar para conectar los puntos, pero ser apenas un poco inteligente para entender que hay un clima de época.

La denuncia que movilizó a los equipos del fiscal Pablo Vignaroli la hizo la fiscalía de Estado, es decir, el gobierno provincial. Fue a partir de los “hallazgos” del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, quien desde enero había advertido que los casi 1.200 millones de pesos que se les habían otorgado a las organizaciones sociales para realizar capacitaciones se habían ido en la compra de chorizos, indumentaria y una camioneta.

Tres meses después, el funcionario le decía a Diario RÍO NEGRO: “Los intermediarios no van a ejecutar la política pública en Neuquén”.

Otra vez, el gobierno de Figueroa viene haciendo un trabajo dedicado para desarmar cualquier foco de oposición. A muchos les dijo es todos unidos y los hizo entrar. Los que queden afuera lo harán deslegitimados.

Dio un primer paso con ATEN, ahora pareciera ser el turno de las organizaciones sociales cuya investigación salpicará también a dirigentes de la gestión de Omar Gutiérrez.

Su gobierno terminó generando un esquema de convivencia con esos innumerables piquetes y cortes a lo largo de la Avenida Argentina que reclamaban dinero para ayuda social. Medidas antipáticas que también fueron caldo de cultivo para que hoy las organizaciones queden en una posición debilitada frente a la sociedad. Eso lo sabe Milei, Figueroa, Vignaroli y todos los demás.

Una incógnita hacia adelante. ¿Desarmará también el gobierno el vínculo heredado con las comunidades mapuche? “Sin reconocimiento, no hay consulta previa”, dijo Figueroa esta semana y fue la definición política más importante que dio sobre el tema desde que asumió. Una postura así no podría implicar otra cosa que un enfrentamiento con los sectores de la Confederación Mapuche que plantean lo opuesto. Pero es un área sensible sobre el cual todavía cuesta hablar.

En la Legislatura, el oficialismo aceleró también esta semana la aprobación del presentismo para los diputados. Con la resolución en la mano, invitó a renunciar a una de sus integrantes, Ángela Barahona, referente de Uocra, quien acumula el récord de faltas desde que se inició el mandato.

Nadie la mencionó en la sesión, pero hubo referencias hacia los diputados que no se toman el trabajo con responsabilidad y una exposición de Zulma Reina sobre el artículo 183 de la Constitución de Neuquén que establece la cesación de mandato para quienes no asistan al 50% de las sesiones. Barahona iba camino a esa sanción.

Reina, una de las referentas de Comunidad y actual vicepresidenta primera de la Cámara, destacó a los legisladores que asisten a las sesiones maratónicas enfermos, con dolores lumbares o fiebre. “No da lo mismo venir que no venir”, afirmó. Pero desde Casa de Gobierno se habló bien de Barahona, pareja del dirigente de Uocra, Juan Carlos Levi, y se justificó que era tanta su incomodidad en la Legislatura que le generaba padecimientos, que lo intentó tratar, pero no pudo. “Lo suyo es la calle, es muy trabajadora”, la defendieron.

Ayer a la mañana, Figueroa encabezó una reunión de gabinete ampliada con los diputados del oficialismo y le dio la bienvenida a Luz Ailín Ríos, quien asumirá en su reemplazo cuando la Legislatura retome las sesiones. Ingresó en la lista de Comunidad por el cupo joven, es de Plottier y fue funcionaria en el municipio bastión de Gloria Ruiz, pero en el Ejecutivo aclararon rápido que “viene trabajando políticamente con Julieta Corroza”.