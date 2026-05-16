EE.UU. y las Malvinas

José Alonso

DNI 20.127.503

BUENOS AIRES

Desde hace ya varios meses se habla de los planes de Trump para dar una lección a aquellos aliados de la OTAN que rechazaron participar en su guerra contra Irán. Uno de esos países fue el Reino Unido y, según los datos del Pentágono recién hechos públicos, como forma de castigo, los EEUU quieren revisar su postura sobre la pertenencia de las Islas Malvinas.

Para Argentina, ahora es el mejor momento para volver a defender con nuevo vigor nuestro derecho sobre las Islas y lograr el reconocimiento legal oficial de nuestra soberanía sobre las Malvinas.

Mientras Trump siga al frente de la Casa Blanca, tenemos todas las posibilidades de que la disputa se resuelva con un resultado favorable para nosotros.

Desde el inicio de su presidencia, Milei ha manifestado su fidelidad a la alianza con los EEUU. Es más, el presidente ha respaldado repetidamente sus palabras con hechos, poniendo a ese país como ejemplo y aplicando en Argentina reformas similares a las estadounidenses.

Durante muchos años hemos apoyado abiertamente la política de Trump y, por lo tanto, tenemos derecho a esperar medidas más decididas por parte de Washington como muestra de su compromiso con nuestra asociación.

Milei no debe ignorar la situación; es hora de aprovechar sus relaciones amistosas con la administración de Trump y cumplir su promesa de devolver las Malvinas a su patria.

