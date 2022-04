El cohete del MPN y el asado de Pablo

Gutiérrez se encargó de aclarar que fue invitado, marcando diferencias con el ministro Daniel Filmus quien visitó sin aviso previo la estación china de Las Lajas.

El gobernador Omar Gutiérrez firmó ayer un nuevo contrato de concesión no convencional. Lo hizo en Houston, Texas, con las primeras líneas del gigante Chevron y no será como cualquier otra firma ya que es la reconversión de una de las áreas históricas de la provincia como El Trapial, que estuvo a nada de ser rematada por la compañía norteamericana. La foto de la firma en el exterior también impacta por las connotaciones que se abren alrededor de las necesidades del país: un decreto provincial que se firma en el exterior.

La última concesión no convencional que solicitó Chevron fue la emblemática Loma Campana, junto a YPF, que puede ser reconocida como el nacimiento de Vaca Muerta. Aquella firma se hizo en el país y el acuerdo se aprobó en la Legislatura, en medio de una fuerte represión que dejó un herido con una bala de plomo.

Pero más acá en la historia, Gutiérrez anticipó que aprovechará el viaje para visitar la NASA. Pese a la broma que le jugaron en una radio local, consultándole si ahora el partido provincial se dedicaría a los cohetes espaciales, el gobernador se encargó de aclarar que fue invitado, marcando diferencias con el ministro Daniel Filmus quien visitó sin aviso previo la estación china de Las Lajas y provocó un profundo malestar político, casi de alcance diplomático.

Los que estuvieron más alejados de la tecnología espacial fueron los de Juntos Por el Cambio que, con carnes asadas de por medio, avanzaron en definiciones para el armado electoral 2023. El anfitrión y precandidato fue Pablo Cervi. El optimismo del sector, con los datos que muestran las encuestas, pone a la UCR neuquina expectante y como dijo una de las fuentes consultadas “estamos pensando en ganar o perder, pero no en un armado para perder”.

La obvie dad -que no es un dato menor para la política neuquina- pareció ser un tiro por elevación al pasado del sector. De la cena participaron dos armadores del porteño Horacio Rodríguez Larreta: Maximiliano Corach y Eduardo Macchiavelli. Ante el alineamiento, este periodista consultó a una de las fuentes cuál hubiese sido el posicionamiento del fallecido Horacio Quiroga en la interna de Juntos Por el Cambio y la respuesta pareció de una autenticidad histórica: “con todos hasta un día antes de las elecciones”.

El dato de los alineamientos prematuros no es menor cuando en el partido provincial gobernante, que parecía tener todo más o menos atado, no dejan de ensayar hipótesis, no de acercamientos nacionales sino de los propios internos.

Existe un sinceramiento de que el candidato que mueve la Azul, Marcos Koopmann, no logra repuntar en su objetivo de reconocimiento entre los votantes: el 50% no sabe que es político. Ese es el bálsamo que usan para tratar de contrarrestar los números que el otro precandidato, Rolando Figueroa, pasea por toda la provincia. Con bajo nivel de conocimiento es difícil que tenga buena intención de voto frente a otros con más trayectoria, dicen y, además, aseguran que la calle “está mejor” con el gobierno provincial.

Sobre lo que no hay palabras es sobre la velocidad y el efecto de las estrategias para posicionar a Koopmann. Aseguran que eso lo medirán después de la reunión del 30 de abril en El Chocón.

La estrategia de ponerle fecha y analizar la unificación de la convocatoria a cargos partidarios y electivos tuvo dos efectos inmediatos: por un lado, los sectores alternativos del MPN tuvieron que acelerar sus acciones y ayer Figueroa se reunió con su gente en el norte neuquino y Guillermo Pereyra lo hizo en Zapala. Por otro, funcionó como una suerte de VAR para mirar en la previa al 30 quienes quedan en offside.

Es que el río revuelto que atraviesa al MPN genera alianzas y desconfianzas. Un dato interesante es la extendida agenda pública que comparten Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido, quien sigue siendo una opción si el vice no lograr despegar en el carreteo. Las fuentes consultadas aseguran que el gobernador y el jefe comunal terminaron de forjar un acercamiento de incondicionalidad. También aseguran que Koopmann es invitado a los actos, pero no va.

Jorge Sapag es la línea directa con Koompann, quizá la respuesta pueda analizarse ahí, no como una ruptura sino como la estrategia de construir otro perfil de MPN. Solo él, que también habla con Figueroa, lo sabe.