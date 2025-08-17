El costo económico de la oferta electoral

Hace casi una década, cuando en el mundo comenzaba a emerger el fenómeno político de la derecha populista, el sociólogo inglés William Davies alertó sobre uno de los síntomas de la nueva cultura política: el desprecio por las estadísticas como instrumento para gestionar el gobierno. Una cantidad creciente de electores prefería subestimar los argumentos basados en datos en favor de teorías conspirativas o emociones básicas para decidir su voto.

Davies recordó por qué al final del siglo XVII los gobernantes eligieron un método novedoso que cambió el proceso político: adoptaron la estadística moderna para generar la imagen de la nación en su conjunto. “La estadística haría por las poblaciones lo que cartografía hacía por el territorio”.

Para los liberales de la Ilustración, la estadística era clave para medir el progreso de una nación y los datos comenzaron a informar el debate público. Heredera de esa aspiración racional fue la ambiciosa idea de reunir en una estimación -el Producto Interno Bruto- el pulso económico de una nación.

Desde el colapso del modelo económico kirchnerista, que privilegiaba por sobre los números el análisis del discurso y creía casi a ciegas en la capacidad performativa del relato político, Argentina intenta regresar a la racionalidad de los datos. Ese esfuerzo es tan notorio como la persistencia de las teorías conspirativas.

El índice de inflación de julio se mantuvo otra vez por debajo de los dos puntos. No reflejó la suba del dólar. Es un dato concreto, pero sigue siendo cuestionado. No tanto por objeciones a la metodología del Indec, sino por el simple relevo del cálculo por las percepciones. Si el Indec estuviese manipulando estadísticas, los inversores en activos ajustados por inflación ya hubiesen reaccionado como lo hicieron con demandas tras la expedición delictiva de Guillermo Moreno.

La objeción actual es distinta, de índole emocional, como en los versos de Trilussa, aquel poeta popular en Roma que decía: “Aunque no lo comas, según las estadísticas te toca un pollo al año, porque hay otro que come dos”. Suena impactante y real, como decir que la inflación es superior a lo informado porque algunos precios subieron por encima del promedio. Pero no es más que una negación emocional de la racionalidad estadística.

Un caso similar ocurre con el crecimiento de la economía. El FMI mantuvo en su último informe sobre perspectivas globales para la economía una proyección de crecimiento del PIB en Argentina del 5,5% para este año. Aunque advierte sobre señales de estancamiento de la actividad, el FMI está lejos de aludir a la agónica recesión de la que habla el populismo de izquierda en nuestro país. Los pronósticos de estallido o implosión tienen más de aspiración a la profecía autocumplida que de fundamentos en las variables económicas.

Tres claves

Una primera avenida que explica el actual proceso político es esa pertinaz obcecación anumérica de la oposición progresista, más parecida al discurso eclesiástico que a su genética original en la Ilustración.

Pero la explicación entre emocional y conspirativa de la economía no es patrimonio de esa única vertiente populista. Desde la flexibilización del cepo cambiario con asistencia del FMI, el gobierno libertario viene improvisando medidas para inducir la planicie del dólar y la baja de la inflación.

Esta semana llevó las tasas de interés a niveles que exceden ampliamente la expectativa de inflación anual, que según el FMI rondaría el 23%. Esas tasas son datos duros, inductores de estancamiento económico. Sin embargo, el Gobierno los explica con teorías conspirativas sobre banqueros enemistados con Milei.

Una segunda avenida que permite entender el momento político es la reticencia del Gobierno a revisar la consistencia interna de su programa económico. De a ratos ejecuta un programa de racionalidad liberal; de a ratos se encapsula en la lógica conspirativa de sus vertientes más populistas.

Toda esta dinámica evoluciona en un contexto de campaña electoral, en la que está a punto de definirse la oferta y hay dudas sobre el interés de la demanda. Todo parece indicar que la elección se definirá entre dos grandes bloques de votantes, según expliquen la raíz de sus males. Estarán los que culpan por el ajuste a la inflación que dejó el peronismo y estarán los que responsabilizan por el ajuste a la gestión de Milei. Por el modo en que esos dos bloques se aprestan a conformar su oferta, lo más probable es que ambos mantengan la situación de bloqueo parlamentario que existe ahora.

Una tercera clave para abordar la Argentina política es esa: incluso si se admitiera la consistencia del programa de estabilización de precios, el plan económico del Gobierno requiere de reformas estructurales para sostenerse. Son reformas que demandan consensos amplios, no un régimen de gobernabilidad de emergencia con el recurso extremo del blindaje de vetos.

En las elecciones también se definirá un balance interno del Gobierno: entre el programa liberal y el experimento libertario. Como lo expone la crisis sanitaria por fentanilo contaminado, hay límites que impone la realidad. Si el progresismo creía poder manejar la economía sólo con relato político; los libertarios creen que la esfera política puede ser tratada únicamente en términos económicos.

La fragilidad de ese modelo que no encuentra equilibrio para las interacciones entre política y economía es un dato que explica las dudas de la sociedad y los mercados. No sólo de la estadística, también de la oferta electoral se sacan conclusiones.