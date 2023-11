El hijo pródigo

Hubo una primera reunión en la seccional primera del MPN, el inmueble de Colón y San Martín que n otros tiempos era como la segunda Casa de Gobierno, convocada por su titular, el también ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino. Se pretendía (tarde pero seguro) analizar la derrota del MPN después de siete meses. El diablo metió la cola y hubo muchas de las 22 que tiene el partido, que no fueron de la partida y desalentaron la participación. Hicieron saber que no estaban de acuerdo con un mea culpa tanto tiempo después y, además, poner en marcha pases a planta desprolijos e interesados, no sólo en la ciudad de Neuquén sino en el interior donde todos saben las razones apuntando a la conducción partidaria.

Entonces el titular de la seccional Cutral Co Juan Sepúlveda fue por más. Conocedor del interior y junto con María Fernanda Villone dijeron: hay que sacar el color Azul y pedirle que regrese el hermano descarriado. Así organizaron un asado popular en un salón situado a metros de la Iglesia San Juan Bosco de la calle Alberdi de Cutral Co y, para envidia de Chapino, hubo asistencia perfecta. No fue Jorge Sapag ni Omar Gutiérrez, los azules por excelencia, que son el presidente de la Convención y de la Junta de Gobierno del MPN, pero si estuvo la diputada María Laura Du Pessis.

Hubo reencuentros como el abrazo que le propinó el exintendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, filmado por él: “¡Compañero Rolo!”, le dijo y recibió un gesto de cortesía del gobernador electo. El Frente Neuquinizate de Figueroa le presentó batalla a Suárez y le ganó en Plaza Huincul, el municipio de Neuquén con el ingreso per cápita más alto de la provincia, con un outsider de la política como el actual intendente Claudio Larraza.

Tampoco estaban los petroleros de la lista Azul y Blanca como tal: Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci quienes habían apoyado a la lista Azul, tildaron de traidor a Figueroa por ir por afuera pero después salieron a apoyarlo cuando pretendió plantar bandera a la familia Rioseco. Onda, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Si estuvo la diputada electa Daniela Rucci quien cultiva un perfil de fortaleza que no está, precisamente, relacionada con su raíz familiar.

Sepúlveda fue quien tomó la iniciativa y blanqueó el objetivo del mitín gastronómico: pedirle a Figueroa que regrese al MPN. Desaprensivo por la inversión (¡con el precio que está la carne!) el gobernador electo expuso su lógica política y dijo que no. Más allá de la respuesta, a la que todos apostaban, hubo gestos que apuntan a facilitar la gobernabilidad (el MPN será un bloque numeroso en la Legislatura) y, como quien no quiere la cosa, aportar algunos cuadros a los hasta ahora 12 funcionarios nombrados para integrar el gabinete que asumirá el 10 de diciembre.

La lógica de Figueroa la había cauterizado el día anterior (el asado en el Arnoldo Janssen fue el jueves) cuando reunió a los integrantes de su frente, una decena de agrupaciones políticas o individuos desde una libertaria hasta un peronista de izquierda, para recalcar que todo sigue igual que el 14 de abril pese a que el resultado del balotaje fue negativo para el candidato al cual había apostado. A siete meses de que se produjo el batacazo electoral en Neuquén, nadie sacó los pies del plato y resistieron las presiones de sus organizaciones madre desde Buenos Aires.

En Unión por la Patria, que ahora será la oposición por antonomasia en Neuquén, dicen que fue la insistencia de Pablo Todero, diputado nacional electo por esa fuerza, que empujó a Figueroa a ir al acto de Sergio Massa en Cipolletti, cuando resistió la presión de hacerlo cuando estuvo en Plottier. Habrá sido un combo porque ayudó también la “invitación” del anfitrión, el cipoleño y gobernador electo Alberto Weretilneck.

En los siete meses desde el triunfo, Figueroa pudo mantener el equilibrio en su frente y ahora recibió el bálsamo de la base del MPN, cuyo aroma le es totalmente amigable.