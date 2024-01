El ISSN se toca pero no se toca

El gobernador Rolando Figueroa hizo de esta una semana muy política: reuniones con intendentes, casi todos los diputados provinciales y el lanzamiento del nuevo programa de planes sociales que reemplazará los desgastados (y malversados) subsidios que heredó de la gestión Gutiérrez. Pudo sortear, eso sí, un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei por las extorsiones planteadas a las provincias para obtener su respaldo a la Ley Ómnibus.

El neuquino se guardó, a diferencia de lo que hizo su par rionegrino Alberto Weretilneck y aún el chubutense Ignacio Torres.

El «acta compromiso para la defensa de Neuquén», como se le llamó al documento que firmó Figueroa junto a los intendentes el jueves, no mencionó directamente al gobierno nacional, aunque se buscó mostrarlo como una respuesta a las presiones de Milei y el ministro Luis Caputo. Una salida por arriba muy parecida a las que gustaba hacer su antecesor, poco afecto a los enfrentamientos.

El texto, en cambio, sí dejó una pista de lo que se iba a cocinar desde el viernes en el Instituto de Seguridad Social (ISSN). El acta que firmaron los intendentes y los diputados del frente Neuquinizate, del MPN y de Cumplir (previo a su desprendimiento) estableció la negativa a traspasar la caja jubilatoria de los estatales a la Anses, pero también la necesidad de avanzar con medidas que garanticen su sustentabilidad «aumentando los aportes a la misma».

El nuevo administrador de ISSN, Daniel Daglio, y los consejeros del Ejecutivo, entre quienes está el exdiputado del MPN, Maximiliano Caparroz, le pidieron al gobernador que incremente los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales tanto para la caja asistencial como para la jubilatoria. Figueroa firmó el decreto con la autorización ayer mismo.

Desde el gobierno se destacó que la medida se tomó con «el acuerdo de todas las fuerzas políticas, intendentes y legisladores», aunque dejó afuera de la ecuación a los sectores directamente involucrados y con poder de fuego para resistirlo: los sindicatos estatales.

Algunos como ATEN recibieron la noticia a través de sus consejeros, quienes fueron llamados a una reunión «de urgencia» el viernes a la mañana, pero otros como ATE, que no tienen representación en el organismo, tuvieron que enterarse «por los medios». Poco simpático si se tiene en cuenta que, según anticipó el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, esta semana comenzarán las primeras charlas para definir la pauta salarial del 2024 y esta suba de aportes será, ni más ni menos, que una retracción de seis puntos más sobre los sueldos públicos.

Se aplicará sobre los haberes de enero, los mismos que iban a llegar con el aumento del 40% correspondiente a la actualización por inflación de noviembre y diciembre. Con esta novedad, a un profesional del escalafón general, por ejemplo, le descontarán 50.000 pesos más de los que habría aportado con los porcentajes vigentes antes del decreto de Figueroa.

El descuento para la caja jubilatoria pasará para este régimen ordinario del 15,5% al 20%. Son nueve puntos más de lo que aporta un trabajador del sector privado a la Anses. Sin embargo, los beneficios para el estatal neuquino también son mayores: no solo le garantiza una jubilación más temprana, sino un cálculo de haber del 80% y una movilidad atada a las subas que reciben los activos.

Esto no quiere decir que no habrá resistencia. Los gremios estatales insisten con que el financiamiento para el ISSN debe salir del presupuesto provincial y no del «bolsillo de los trabajadores». Para sumar, molestó doblemente a ATE que, el mismo día en que el Consejo de Administración del ISSN resolvió pedir la suba de aportes y contribuciones, aprobó una resolución aumentando la planta política del organismo. La norma creó una docena de direcciones institucionales, entre ellas una para el «Mantenimiento Predio Limay», un terreno que la obra social tiene sobre calle Gatica.