El nudo de Figueroa

“Neuquén está anudada. Tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo. La mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora. En definitiva, Neuquén está pidiendo cortar”.

La cita es de la carta pública que escribió Rolando Figueroa en octubre de 2022 cuando dio el portazo en el Movimiento Popular Neuquino y comenzó a trabajar por afuera para convertirse en el próximo gobernador.

En la política hacia afuera, Figueroa no varió demasiado con la línea que tenía en términos ideológicos, con la versión “progresista” del MPN y con un socio estratégico como es su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, se agenció una cumbre de gobernadores patagónicos en el coqueto El Messidor aunque sin ser de la partida el petrolero de Santa Cruz, Claudio Vidal. Un segundo encuentro, en Buenos Aires, de provincias petroleras, consolidó el objetivo de plantear cuestionamientos a la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei con ideas fuerza que se fundan en defender la propiedad de los recursos que le corresponden a las provincias desde la reforma de la constitución.

En la política de cabotaje, la saga titulada “Gutiérrez estaba al tanto” despertó reproches en contrincantes que después fueron amigos pero volvieron a distanciarse. Se trata de Jorge Sapag, el presidente de la Convención y líder de la lista Azul del MPN -el que hizo el nudo de marinero que Figueroa cortó- y el otrora retador Guillermo Pereyra. El petrolero no tuvo empacho en pedirle la renuncia al partido tanto a Sapag, como a Gutiérrez, que preside la Junta de Gobierno, e incluyó su apellido en la lista de los que deben dar un paso al costado en la política. Esto lo dijo por las dudas si pretendía recibir palos de quienes hacen mención al feudo del MPN como lo calificó en campaña un político de tono liberal que hoy ocupa la presidencia en una agencia del estado neuquino.

Tal vez Sapag vio que el nudo que hizo no se cortó del todo y salió a contar las costillas. No es nuevo pero lo dijo ahora en un momento en el que el gobernador aún no ha dicho esta boca es mía en torno al pedido de la cumbre de Aluminé. Se trata de una reunión de intendentes del MPN que le pidieron a Figueroa que presida el partido, situación de la que el presidente de la Junta estaba al tanto (y no hizo nada para impedirlo).

Sapag recordó el pasado emepenista de Figueroa en cargos electivos y ejecutivos y tomó lápiz y papel. Apuntó que el MPN con la fórmula de Marcos Koopmann y Ana Pechen obtuvo 80.000 votos y las 10 colectoras que le aportaron 60.000 votos. En cambio, el partido Comunidad obtuvo 40.000 votos -la mitad de los que sacó el MPN – y las 9 colectoras le aportaron unos 110.000 votos. “Allí estuvo esa diferencia de 10.000 votos que fue la que en definitiva lo llevó y lo consagró a Rolando Figueroa gobernador”, fue la conclusión del exgobernador Jorge Sapag.

Dicho esto en este momento tiene relevancia. Por un lado, el MPN como oposición legislativa prometió gobernabilidad aunque hay matices que no le hacen gracia y que tienen que ver con la política de la manta corta, si tapo los hombros descuida los pies. En el MPN dicen que la manta no es tan corta. Por el otro, se observa que cada sector de esas colectoras que tienen base propia se encarga de hacer músculo político en territorio y si bien es prematuro a poco de cumplirse un mes de gobierno, se requiere un espacio que le genere mecanismos de clamor que todo político que se precie de tal, necesita.

Tal vez sea consecuencia de cortar y no desatar el nudo. Sapag dejó en claro que por más que Pereyra le diga lo que tiene que hacer, sólo escuchará lo que dicen los 95.000 afiliados que tiene el partido y que, en todo caso, el petrolero es uno de ellos. Punto.

Figueroa pegó el portazo cuando se convocaron a internas en el MPN que eran como un campo minado para quienes no fueran del color Azul. Ahora, las 20 sugerencias siguen en ese rango.