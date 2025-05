Cande Tinelli contó por qué se separó de Coti Sorokin: «fuimos de cero a cien, muy intensos»

Cande Tinelli y Coti Sorokin están tramitando su divorcio, tras un año y tres meses casados. La pareja había tenido varias ideas y vueltas desde que comenzaron su relación en 2019, aunque parecía que habían dejado atrás sus diferencias al dar el «sí quiero» en febrero del 2024. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y la hija de Marcelo Tinelli comentó en LAM como fue la separación.

«Hoy en día es muy difícil tener una relación»: Candelaria Tinelli explicó porque se separó de Coti Sorokin

«Somos dos personas muy intensas, la verdad siempre tuvimos una relación muy intensa y fuimos medio de cero a cien. Tuvimos buenos momentos, malos momentos y nos separamos«, comenzó explicando la influencer en diálogo con LAM.

«Cuando volvimos (mayo de 2023), quisimos apostar medio por todo, capaz muy aceleradamente, pero la verdad, más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico, que capaz hoy en día no tiene el peso que tenía antes casarse«, explicó la cantante.

«Con él tengo la mejor. Eso me parece lo más importante de todo», aseguró. Además, la joven comentó que también que lo fue a visitar al hospital hace unas semanas, cuando tuvo un problema de salud. «Lo fui a ver porque quedó internado, no podía caminar«, contó.

«Hoy en día es muy difícil tener una relación. Me parece que, en los tiempos de ahora, es más complicado. Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia, hay menos responsabilidad afectiva. Es más complicado, pero yo creo que fue un poco de todo», reflexionó la hija de Marcelo Tinelli.

«Creo que fue un poco apresurado todo. No me arrepiento igual, uno aprende de todo«, explicó la diseñadora y cantante, mostrándose lejos de los resentimientos. «Me acuerdo con mucha felicidad», subrayó.