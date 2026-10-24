Endometriosis: cuando controlar las hormonas no basta para frenar el dolor

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria cr\u00f3nica y dependiente de estr\u00f3genos. Por eso, gran parte de los tratamientos farmacol\u00f3gicos actuales buscan reducir la producci\u00f3n de estas hormonas o modificar su acci\u00f3n. Y funcionan: en muchas pacientes disminuyen la actividad de las lesiones y alivian s\u00edntomas como la dismenorrea \u2013dolor menstrual\u2013 o el dolor p\u00e9lvico. Pero no siempre. Algunas mujeres contin\u00faan teniendo dolor a pesar del tratamiento hormonal, otras responden solo parcialmente y, en
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