Es preciso jerarquizar la educación física

Con motivo de los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, la Unesco pidió a los Estados que inviertan masivamente en Educación Física

Audrey Azoulay, Directora General de Unesco, subrayó que la Educación Física es fundamental para la salud, el desarrollo integral de los estudiantes y debe recibir más recursos.

Así la ex titular de Cultura de Francia invitó a los ministros de deporte, a convertir la educación física en una prioridad educativa.

La Unesco junto a la Universidad de Loughborough, publicaron un informe titulado The Global State of Play: Report and Recommendations on Quality Physical Education donde se aborda la situación de la Educación Física en las escuelas de todo el mundo, proponiendo acciones y recomendaciones para mejorar su calidad y accesibilidad.

Brechas entre las políticas deportivas y la práctica

Según el reporte, a pesar del reconocimiento global de la importancia de la Educación Física para el desarrollo integral de los niños y jóvenes, existen significativas brechas entre la política y la puesta en práctica.

Aunque un 83% de los países informan que la Educación Física es obligatoria en las escuelas, solo un 34.8% de los estudiantes de secundaria inferior cumplen con las recomendaciones de la UNESCO de tener al menos 180 minutos de clases de educación física por semana.

La dirigente sostuvo que: “la Educación Física es una inversión rentable: mejora la salud de los alumnos, así como sus resultados académicos y su desarrollo. Sin embargo, a menudo sigue considerándose como una asignatura de segunda categoría”.

De tal suerte “el 63.8% de los países destina menos del 2% de su presupuesto educativo a la educación física, lo que hace urgente la necesidad de aumentar la inversión en este sector”.

Países dedican poco presupuesto a la educación física

El panorama también varía significativamente entre regiones y niveles educativos, por ejemplo, en las escuelas primarias, solo el 52.5% de las instituciones educativas cumplen con el mínimo de 120 minutos semanales recomendados por la UNESCO, mientras que en las secundarias superiores, el porcentaje es aún menor.

Según el estudio, el 80.6% de los profesores reportaron que la pandemia afectó negativamente las clases, con un notable declive en la participación de los estudiantes debido a la transición a la educación a distancia y la falta de recursos tecnológicos adecuados. Además, el documento resalta la importancia de la Educación Física no solo como una disciplina independiente sino como un componente crucial de una estrategia educativa más amplia que fomente estilos de vida saludables y contribuya al desarrollo social y emocional de los estudiantes.

La aparición del informe coincide con recientes conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima en 1.800 millones las personas adultas en el mundo que no practican ningún tipo de actividad física.

Según los expertos de la OMS, si la tendencia continúa se prevé que los niveles de inactividad sigan aumentando hasta alcanzar el 35 por ciento en 2030.

Inactividad, una amenaza a la salud de la población

El director de promoción de la salud Ruediger Krech, advirtió de que la inactividad es “una amenaza silenciosa para la salud mundial” ya que “contribuye significativamente a la carga de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer o las enfermedades respiratorias”.

“En 10 años podrían evitarse 500 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles, con un costo para el sistema de salud pública de 300.000 millones de dólares, si las poblaciones alcanzaran los niveles recomendados de actividad física.

De lo expuesto surge la coincidencia fáctica y temporal, de estos dos importantes organismos internacionales, en reforzar la actividad física -la educación física es una de sus formas- desde edades tempranas.

Pronover más actividad física y menos pantallas

Aplicar políticas como la expuesta, puede ayudar a generar sanas costumbres desde las infancias, a evitar el exceso de pantallas en la niñez y adolescencia, a abaratar costos en salud pública al evitar la atención postrera de enfermedades como el colesterol, obesidad, diabetes o hipertensión arterial.

Un enfoque transversal de la Educación Física en su relación con los demás contenidos escolares, puede contribuir a encontrar formas más novedosas de abordaje de temas, al trabajo grupal, al respeto por las normas, a reforzar el sentido de pertenencia y a morigerar problemas de indisciplina.

En tiempos donde se discute la utilización del celular en las aulas, la Educación Física se constituye en una de las pocas actividades educativas, donde el uso de dicha tecnología resulta prescindente.

Pasar de lo que se dice a lo que se hace, es el gran desafío por delante.

Para ello se requiere de directivos y profesores activos y de centros de formación que comprendan la situación y estén a la altura de las circunstancias.

En caso de recibir el apoyo que se reclama, la Educación Física deberá demostrar que ya no es un viaje aburrido al músculo impartido por docentes que no encarnan lo que pregonan, sino un camino educativo hacia el movimiento, con escala en la inteligencia y en la emoción.

* Abogado. Prof. Nacional de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com