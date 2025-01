Gestión municipal: la clave está en los costos

En un contexto donde las demandas sociales por eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública son cada vez más exigentes, los municipios enfrentan el desafío de reinventarse. Históricamente, el sostenimiento financiero de los municipios ha dependido en mayor o menor medida del apoyo de los niveles provinciales y nacionales para cubrir los desequilibrios financieros. Sin embargo, hoy surge una nueva consigna: construir modelos de gestión auto sustentables basados en el análisis detallado y la optimización de los costos de los servicios municipales.

Con este objetivo en mente, un equipo de profesionales nucleados en la Red de Gobernanza para Argentina (REDGA), donde participa como miembro activo en representación de nuestra provincia la contadora Erika Acosta (ex Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Rio Negro), junto al Contador Omar García (Ex Jefe de Equipo de la Auditoría General de la Nación) y al Cr. Gustavo Zsutcher (Director de Auditoría Interna del Ministerio de H. y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.), han desarrollado un documento que guía la implementación de un sistema de costos por procesos en los gobiernos locales.

Este trabajo busca proporcionar una hoja de ruta clara y aplicable para mejorar la eficiencia operativa, garantizar la sostenibilidad financiera y fortalecer la transparencia en las gestiones municipales.

Este documento aborda las etapas críticas para implementar un sistema de costos por procesos en los municipios.

Su enfoque está diseñado para adaptarse a las realidades locales, promoviendo una administración eficiente y orientada a resultados. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Identificación y análisis de procesos y actividades:

Desglosar cada servicio para comprender los costos reales asociados.

Asignación de costos directos e indirectos: Un paso esencial para calcular el costo total de los servicios y optimizar su ejecución.

Evaluación de eficiencia: Comparar los resultados obtenidos con los costos incurridos para identificar oportunidades de mejora.

Capacitación continua: Formar al personal municipal en la metodología de costos y uso de tecnologías para minimizar resistencias al cambio.

Revisión periódica: Ajustar el sistema regularmente para garantizar su efectividad ante cambios en las condiciones o prioridades del municipio.

Adopción de tecnología: Incorporar herramientas digitales que automatizan la recolección y análisis de datos, mejorando la precisión.

Benchmarking: Comparar prácticas con otros municipios para adoptar estrategias más eficientes.

El equipo, liderado por el Cr. Anibal Kohlhuber (ex Síndico de la Nación), enfatizan que este enfoque no solo responde a una demanda técnica, sino también a una necesidad política y social de construir gestiones municipales basadas en principios de gobernanza, donde la transparencia y las buenas prácticas no son optativas, sino determinantes.

En este sentido, los municipios que adopten este enfoque se podrán destacar como modelos de gestión auto-sustentables, garantizando servicios esenciales con recursos propios optimizados. La sociedad exige claridad en el uso de los recursos públicos, eliminación de derroches y ociosidad en la utilización de recursos humanos y materiales.

Desde nuestra Red de Gobernanza Pública y Privada en Argentina y América Latina, invitamos a las autoridades locales a asumir este desafío con valentía y decisión. Los principios de buena gobernanza expuestos en el documento son una guía para construir una gestión pública eficiente, transparente y sostenible.

La contadora Acosta, con su experiencia en procesos de traspaso de gestión y de transparencia municipal, señala: “Los intendentes que logren implementar estas herramientas demostrarán que es posible garantizar respuestas concretas a las demandas de la ciudadanía, incluso en contextos de limitaciones presupuestarias. Este es el camino hacia una gobernanza que genere valor real para la sociedad.”

La gobernanza eficiente ya no es un ideal, es una necesidad ineludible para los municipios que deseen responder a los desafíos actuales y futuros.

* Red de Gobernanza para Argentina, agrupa a varias organizaciones sin fines de lucro que buscan promover la adopción de buenas prácticas en las actividades de gestión y auditoría en el ámbito público y privado.