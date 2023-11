Javier hizo lo que Rolo no logró

Inventar un enemigo y empatizar con los votantes es una fórmula que siempre rinde cuando se trata de contar votos. Salvando las distancias y los matices, “la casta” fue para Javier Milei lo que hizo Rolando Figueroa con “el feudo azul”.

Las diferencias fueron una búsqueda quirúrgica por los heridos que habían quedado en todos los partidos políticos después de que se aplicaran fórmulas que nunca cambiaron desde 1983. “Las candidaturas sorpresa”, como lo definió (y resistió) la diputada nacional Tanya Bertoldi en el Partido Justicialista. O bien los “acuerdos” que se anuncian en la madrugada y parece que, en la superficie, todos están contentos.

Es decir Milei salió a buscar los heridos de otros espacios después de que el candidato oficial del gobierno nacional tuviera la revancha. En el caso de Comunidad, el sello de Figueroa, lo hizo antes de que se eligiera quien administrará los supermillonarios ingresos desde el año que viene en Neuquén.

Claro que habían quedado “fundamentalistas” de las causas ideológicas que pese a la invitación a formar parte del menú del restaurante de Rolo, insistieron con la opción de la pyme política para defender los sellos.

Ahora fue la decisión de Mauricio Macri de tocar el timbre de la casa de Milei lo que repercutió con la fuerza del viento en los ánimos de que lo había quedado pintado como oposición a Rolo, no al MPN que la creó a su imagen y semejanza.

La cachetada de realidad aumentada que recibió el resabio de Juntos por el Cambio en la revancha después de las PASO motivó una implosión que la coalición no alcanzó a contener antes de que explotara. Los sectores que habían logrado algún espacio de poder con la elección de abril se mostraron, como quien no quiere la cosa, para un sector u otro en las PASO y después, como si fuera fácil, ponían cara de feliz cumpleaños para las fotos. La decisión de Macri fue como patear un hormiguero. El primero, hay que decirlo, fue Francisco Sánchez quien sacó brillo a su rechazo al kirchnerismo y, a horas de conocerse que no iba a renovar su banca nacional, dijo que iba a hacer campaña por Milei. El resto de los dirigentes de la UCR, Pro, y aliados, se tomó unos días.

En el Frente de Todos o Unión por la Patria se saboreó en frío el plato de la venganza. El sector procandidaturas sorpresa venía apaleado desde abril y la tercera, la del 22 de octubre, hizo que le volviera el alma al cuerpo. Lograron mantener es escaño perdido en la cámara de diputados , lo que no es poco. Los festejos que hubo en la puerta del local del PJ fueron porque habían ganado a Juntos por el Cambio y también a los internos que se fueron con Figueroa. De todas formas se compraron formularios de facturas porque se tuvo cierta certeza de que hubo campaña por la boleta corta, no la del MPN, sino por la de presidente sin incluir a Pablo Todero.

La vida interna de las coaliciones opositoras se ventila y con ello orea las heridas, menos en el MPN. ¿Qué pasa? mucho pero nada en términos institucionales. Lo más palpable es lo que dijo el ex integrante de la directiva del partido: Guillermo Pereyra quien prometió novedades para después de las elecciones. Puede ser que, fiel a su estilo, grite para obtener atención como cuando el sindicato petrolero resolvía un paro con anticipación que se levantaba a las pocas horas.

La tarea fina de Figueroa logró desactivar liderazgos hasta el 2027 dando lugar a especulaciones que tienen que ver con la investigación de la estafa en Desarrollo Social. Cuando se le pregunta al gobernador electo si va a volver al MPN, deja entrever que el formato que creó para ganar la gobernación “al feudo azul” está más viva que nunca. Es decir que sea el MPN el que venga a su casa y no al revés.

El partido creado por los Sapag tiene base territorial con intendentes (deben rendir examen para no quedar desfinanciados con el nuevo gobierno, son las reglas de juego) y también un bloque de diputados donde se busca (o se encontró) liderazgo.