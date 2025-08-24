La campaña agresiva y nula de inocencia

Weretilneck y Soria, ambos en una campaña donde coincidirán en las críticas a Villaverde.

El torbellino electoral se manifiesta mientras que los sobresaltos oficiales prosiguen en el estado de sus recursos.

Septiembre es uno de los dos meses -el otro, es marzo- con mayores exigencias porque, además de las cargas normales, vencen cuotas del bono Castello, que llegan a los 46 millones de dólares, es decir, unos 60.000 millones de pesos (media masa salarial).

Producto del proyecto petrolero VMOS, Hacienda atesoró unos 75.000 millones cuando, a fines de julio, las petroleras pagaron el bono de 60 millones de dólares. Por la ley, esos ingresos están afectados para infraestructura y equipamiento, pero se prevé su uso a la espera de que aquellas concreciones obliguen desembolsos. Su disponibilidad requerirá en ese momento otro plan.

La utilización de la reserva del VMOS será mayor a lo calculado porque la Provincia finalmente no colocará las programadas Letras porque las subas de tasas derivaron en un mercado alterado.

Todavía no estaría resuelta la ingeniería para cumplir con los salarios y el bono, aunque seguramente se caerá inicialmente en un compuesto de los fondos de VMOS y adelantos del banco Patagonia.

La campaña -que para la Justicia se iniciará el miércoles 27- será crecientemente agresiva. Cada fuerza impondrá su dirección.

Vapuleada, la libertaria Lorena Villaverde se sostuvo como principal candidata y salió fortalecida. Soportó embestidas impensadas y sólo pudo permanecer por el respaldo presidencial o de la hermanísima Karina. La deserción del PRO, planteada por Juan Martín, erosionó la alianza. Al final, LLA se tiró un lance al ofrecerle la segunda candidatura al Senado a Sergio Capozzi, que no aceptó, aunque el diputado del PRO ya sea un filolibertario confeso en el Congreso.

Hace un tiempo que Villaverde eligió como “enemigo” al kirchnerismo y a Martín Soria, que hoy encabeza la coalición antimileista de Fuerza Patria para el Senado. Ahí al roquense lo llaman a su juego y, esta semana, se concentró en los vínculos personales pasados y actuales de la diputada, y vinculándola así con el narcotráfico.

Weretilneck debe mezclar al oficialismo y la candidatura de Facundo López en esa pugna de los extremos y evitar una polarización que lo excluya del escaparate electoral. Juntos se focalizarán en Villaverde y, algo también, en Aníbal Tortoriello. Soria, en cambio, libera al cipoleño y preserva el vínculo existente, con un fin -por ahora- no claro.

Juntos se bamboleará entre mensajes mileistas supuestamente aceptados por la ciudadanía y sus censuras a la Nación por el abandono a las provincias. La faena estatal hará su aporte y, además, existirán otras colaboraciones.

La megacausa Techo Digno -que analiza el uso irregular de fondos federales habitacionales por parte de los municipios- suma siete años en la provincia, con una quincena de exintendentes y otra veintena de imputados, entre empresarios y exfuncionarios. El 27 de octubre comenzará el primer juicio y se centrará en el exjefe barilochense Gustavo Gennuso. Se espera la fecha del debate final contra su antecesora María Eugenia Martini.

El tercer trámite “adelantado” incluye a los cipoleños Abel Baratti y Tortoriello, y habrá traqueteo el 1° de septiembre porque se llamó a control de acusación, previo al juicio. De los 13 casos, solo esos tres alcanzaron este estado, a pesar de que se propuso originalmente un esquema unificado, con una unidad fiscal.

Urge que estas causas concluyan. Eso es innegable. Lo nocivo institucionalmente es que el celo judicial se advierta solo en los trámites que impactan en los opositores, mientras la somnolencia perdura en los procesos donde los imputados son actores o aliados del oficialismo. Difícil creer que esa circunstancia es fortuita. La campaña promete de todo. Inocencia, sí no tendrá.