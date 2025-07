Villaverde encabezará la lista de La Libertad Avanza en Río Negro, y presentó a radicales adherentes

La diputada nacional Lorena Villaverde confirmó su postulación a la Cámara Alta por La Libertad Avanza en las elecciones de octubre.

El resto de las candidaturas -explicó- aún se evalúan, aunque ratificó que la fuerza libertaria encabezará el tramo de Diputados.

Villaverde se juntó en Viedma con dirigentes radicales que se sumaron al proceso liderado por el presidente Javier Milei. Ese grupo se integró, entre otros, con el exministro Oscar Machado, el edil sanantoniense Matías Rodríguez y la exconcejal viedmense Genoveva Molinari.

Explicó que, por lo recogido en el último “año y medio” en las recorridas y gestiones, su candidatura en el primer lugar para el Senado permitirá “darle continuidad al protagonismo” que en Río Negro tiene el “proyecto nacional que lidera Javier Milei” porque ella es “quien mejor representa las ideas de la libertad”.

Remarcó su “lucha y compromiso” como diputada en favor de “la transformación” y habló de la “valentía y firmeza” del presidente para “enfrentar un sistema que nos empobreció. Río Negro necesita -agregó- una voz firme que no se arrodille ante JSRN, ni el sartorismo, ni el kirchnerismo ni el sorismo. No se deje comprar por prebendas ni por pactos silenciosos. Yo sostengo esa voz firme”, resaltó.

Adversarios no, nosotros hablamos de enemigos y, tras años de decadencia, de abandono y de corrupción, uno los pone a casi todos en la misma bolsa”. La diputada Villaverde y su respuesta cuando se la consultó si el rival era JSRN o el PJ.

En parte del diálogo con el DIARIO RIO NEGRO, Villaverde explicó que su postulación ya está conversada con “quienes corresponde hablarla”, mientras que los “demás cargos todavía están en elección. No están definidos, pero estamos trabajando para llevarle al presidente a los dos senadores y dos diputados por Río Negro”.

¿Y (Aníbal) Tortoriello?, se la consultó. Valoró -sin nombres- aquellos “cercanos y que acompañan al gobierno nacional”, pero insistió en que “no hay nada definido” y que “hay tiempo”, en referencia a que la presentación de candidaturas para el Congreso Nacional vencerá el 17 de agosto.

Ratificó que el tramo de la boleta de Diputados también recaerá en alguien de LLA. “Los primeros lugares -insistió- son puros de La Libertad Avanza y así fue transmitido a las provincias”. Así, aceptó que los segundos lugares son las opciones posibles para Tortoriello.

¿Y el PRO? Respondió que “fue muy eficaz en el acompañamiento en el Congreso, pero, en lo provincial, hemos tenido dificultades en la Legislatura y, además, hemos visto su permanente funcionalidad con el gobierno provincial. Eso nos aleja un poco, pero estamos en diálogo porque también han levantado la bandera del cambio y la transformación”.

La diputada Villaverde y los dirigentes radicales que anunciaron su adhesión al proyecto del presidente Milei. Foto: Gentileza

Esquivó confirmar un proyecto gubernamental para el 2027. “Hoy debo concentrarme en concretar la mejor gestión como senadora”, proyectó.

¿Quién es el rival en la Provincia? ¿JSRN y el frente del PJ? Ante esa pregunta, la parlamentaria afirmó que “la verdad, después de tantos años de decadencia, de abandono y de corrupción, uno los pone a casi todos en la misma bolsa”.

No quiso hablar de adversario electoral. “Nosotros hablamos de enemigos porque eso son los que están y construyeron ese modelo de Provincia. Lo único que hacen es ir en contra de un modelo de Milei, que ha reducido la inflación, ha bajado la pobreza…

¿Y las obras y el abandono de las rutas?, se le recordó. “No es verdad que no se hace mantenimiento. Sí es cierto que nos encontramos con un organismo de la corrupción. Acá en Vialidad se encontraron máquinas nunca usadas porque no tenía objeto su compra. Luego, consideró que la solicitud de traspaso a Río Negro de las rutas nacionales 22 y 151 es “demagogia porque no puede mantener las provinciales y nos quieren hacer creer que van a mantener dos nacionales”.

La adhesión de un sector radical

En la noche del martes, Villaverde -acompañada por el presidente del Congreso partidario, Julián Goinhex- se reunió con distintos dirigentes radicales que “adhieren a los principios de libertad económica y reducción del Estado”, que promueve el gobierno de Milei.

La comitiva radical -que se integró con referentes de Viedma, Choele Choel, Lamarque, Conesa y Río Colorado- avanzó con la diputada en la conformación de una “mesa de trabajo”, con temas de desarrollo para Río Negro, resaltó Villaverde.

Esos puntos expuestos son “impulso al sector agroganadero y diversificación productiva”, “energía e inversiones”, “reforma del Estado” (que centró en la “reducción de la burocracia y uso eficiente de los recursos públicos” y “fomento a la iniciativa privada como motor del empleo y la innovación”.